Duminică, 21 august, începînd cu ora 19.00, șanțul Cetății de Scaun a Sucevei va găzdui un concert extraordinar susținut de Orchestra <Frații Advahov> și Eugen Doga. Evenimentul va avea loc în cadrul programului <Basarabia salută Bucovina>. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, la Radio Top: „Concertul de duminică este unul ce se anunță interesant, și la care sperăm că oamenii vor participa într-un număr cît mai mare”. El a amintit că, pe 19 și 20 august, începînd cu ora 19.30, tot în șanțul Cetății de Scaun, va avea loc prima ediție a festivalului <Cetatea de Rock a Sucevei>. Municipalitatea va amenaja la Cetate o zonă de camping, care va fi păzită. De asemenea, vor fi toalete ecologice și o cisternă cu apă potabilă. În prima zi, vor concerta Citrix, E-AN-NA, E.M.I.L. și Marco Mendoza, iar în cea de a doua Old Brew Mob, Urma, Robin and the Backstabbers și Vița de Vie. Prețul unui bilet este cel de acces în Cetate: 16 lei pentru adulți, 8 lei pentru pensionari și 4 lei pentru elevi și studenți.