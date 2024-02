Mirunette Education lanseaza o noua editie a concursului de burse Earlscliffe Scholarship Competition!

Concursul se adreseaza exclusiv elevilor de clasa a IX-a sau a X-a care doresc sa studieze ultimii 2 sau 3 ani de liceu in Anglia, la un liceu privat cu rezultate exceptionale, beneficiind de o bursa de studiu!

Premiile: cel putin 3 burse academice partiale la prestigiosul colegiu privat Earlscliffe College din Anglia!

Vor fi oferite (cel putin) 3 burse partiale, insemnand ca daca exista mai multi candidati cu rezultate deosebite, numarul de burse poate fi suplimentat! Cea mai mare bursa este de 50% din taxele de scolarizare!

Mai multe detalii despre concurs se regasesc pe site-ul organizatorului.

1. Cine poate participa la concursul de burse? Toti elevii care sunt in prezent in clasa a IX-a sau a X-a si care aspira sa studieze dupa terminarea liceului la o universitate de elita din strainatate! 2. Cum se desfasoara concursul de burse? Concursul cuprinde 2 etape: examen de abilitati cognitive CAT4 (9 Martie 2024) si interviul cu comisia de evaluare a Colegiului Earlscliffe (18 Martie 2024). Ambele etape se vor desfasura la sediul Mirunette Education din Bucuresti. 3. Premiile?Cel putin 3 burse academice partiale la Colegiul Earlscliffe din Anglia! Castigatorul va primi o bursa de 50% din valoarea taxelor anuale ale colegiului. Celelate burse vor avea valori cuprinse intre 20% si 50%. 4. Cum se fac inscrierile? Prin completarea unui formular de inscriere pe site-ul organizatorului.

Termen-limita pentru inscrieri: 1 Martie 2024!

De-a lungul ultimilor 10 ani, peste 30 de elevi din Romania au beneficiat de bursele oferite de Earlscliffe College in parteneriat cu Mirunette Education, au absolvit liceul in UK si au fost admisi la universitati prestigioase ca UCL Londra, University of Warwick, University of Manchester, Ecole Hoteliere de Lausanne sau The American Academy of Dramatic Arts!

Mai multe informatii despre concursul de burse sau despre alte proiecte marca Mirunette Education se pot obtine la numarul de telefon 0735 159 626, la adresa de e-mail office@mirunette.ro sau pe site-ul organizatorului: www.mirunette.ro.