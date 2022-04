Cea de a 10-a ediție a concursului national de limbaengleză, Mirunette LanguageCompetitioneste în plină desfășurare! Toți elevii între 10 și 17 ani sunt invitați să se înscrie până la data limită de 30 aprilie 2022 pe site-ul Mirunette Education. Participanții vor avea șansa să câștige tabere în Marea Britanie, examene Cambridge ENGLISH oferite de British Council, cursuri online cu profesori din străinătate și abonamente de 12 săptămâni la platforma Mirunette pentru exersarea și îmbunătățirea nivelului de limba engleză.

Mirunette Language Competition este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și British Council, în perioada 15 martie – 1 iunie 2022. Concursul încurajează elevii cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani să își exerseze creativitatea și cunoștințele de limbaengleză. Totodată, Mirunette Language Competition reprezintă o ocazie și pentru profesorii de limba engleză să își încurajeze elevii să experimenteze o experiență non-formală. Profesorii care vor avea cei mai mulți elevi înscriși în concurs au ocazia să câștige un loc de însoțitor de grup într-o tabără internațională în Marea Britanie, unde vor participa în mod gratuit.

“Proiectul Mirunette Language Competition a fostlansatînurmă cu 9 ani din dorința de a le oferi elevilor și profesorilor șansa de a participa gratuit într-o tabără internațională. Am urmărit cu bucurie cum de la an la an tot mai mulți elevi au participat, atât prin intermediul partenerilor noștri, cât și prin intermediul profesorilor dedicați de limba engleză. Încurajăm elevii din întreaga țară să se înscrie la Mirunette Language Competition! Condiția? Să aibă vârsta cuprinsă între 10-17 ani șisă fie pasionați de limba engleză! Înscrierea este gratuită iar premiile sunt substanțiale. Cele 7 ediții anterioare și mărturiile finaliștilor noștri sunt dovada vie că efortul, ambiția și creativitatea sunt răsplătite!”spune Daniela Pavoni, fondator Mirunette Education.

Mirunette LanguageCompetition, ajuns acum la a 10-a ediție, a adunat peste 15.000 de participanți în ultimii 9 ani. Concursul se desfășoară online și este împărțit în două probe. Prima probă se desfășoară între 15 martie – 30 aprilie 2022 și necesită trimiterea unui video pe o temă stabilită de către organizatori. Cea de a doua probă se va desfășura între 15 mai – 22 mai 2022 și constă într-un interviu online de 15 minute, în limba engleză, cu o comisie formata din membrii Mirunette Education si profesori de limba Engleza. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 1 iunie 2022.

Din 2004 Mirunette Education oferă programe și tabere internaționale în Europa și SUA ce au ca scop promovarea gândirii creative, depășirea barierelor de exprimare într-o limbă străină și oferirea unui cadru prielnic pentru dezvoltare apersonală a tuturor participanților. Compania reprezintă cu succes în România instituții prestigioase de învățământ din întreaga lume ce oferă garanția calității dar și relaxarea părinților care aleg să își trimită copiii în astfel de programe internaționale. În paralel, Mirunette Education oferă servicii de consiliere educațională pentru admiterea la școli, licee și universități de top din străinătate, ajutând până acum peste 200 de elevi să acceseze programe de top, atât la nivel liceal, câtși la nivel universitar.

Mai multe informații despre Mirunette Education și serviciile oferite găsiți la www.mirunette.ro sau pe pagina de Facebook.