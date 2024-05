A venit momentul cel mai așteptat în concursul BANDA ASAP, ediția a treia! Elevii din județele Sibiu și Neamț află cine sunt câștigătorii și care dintre lucrările lor au cucerit juriul competiției.

Misiunea celor 3 experți în benzi desenate, Anna JúliaBenczédi, Ligia Soare și Adrian Barbu, a fost cu atât mai dificilă cu cât elevii s-au întrecut în creativitate, pe tema de concurs: „2040. În România încă se mai aruncă plastic la gunoi. Un erou/o eroină decide să ia soarta plasticului în propriile mâini”.

Nu mai puțin de 744 de benzi desenate au fost înscrise în concursul organizat de ASAP România și Animest, la această ediție – 519 din județul Neamț și 225 din județul Sibiu.

„Dacă Pământul ar vorbi” sau „Cum putem să trăim așa?” sunt două dintre titlurile cele mai de impact prin care elevii și-au dorit să tragă un semnal de alarmă cu privire la poluare. Altele reprezintă soluții concrete de a salva planeta, prin intermediul artei, a tehnologiei, a roboților sau chiar a copiilor: „De la plastic, la artă”, „Copiii buni, eroii de mâine”, „Puterea tehnologiei”, „Racheta ecologică”, „Roboțelul magic”, „Un trend ecologist”, „Misiunea Aer Curat”.

Și premiile au fost motivante: 8 biciclete pentru elevii câștigători, table interactive pentru școlile la care studiază aceștia și cursuri de dezvoltare personală și de consiliere vocațională pentru profesorii lor îndrumători.

Iată lista câștigătorilor:

Județul Neamț

Șc. de Artă „Sergiu Celibidache”, Mun. Roman / Premiul BANDA ASAP pentru eleva Alessia Martinaș (12 ani), lucrarea ”Împreună oprim Poluarea” / prof. Lucian Mihăiță Oita;

Șc. Gimnazială „Carmen Sylva”, Comuna Horia, Jud. Neamț / Premiul BANDA ASAP pentru eleva Andra Căldărariu (14 ani), lucrarea ”2040. Curățenie de primăvară” / prof. Alexandru Chiriac Păduraru;

N. „Calistrat Hogaș”, Piatra Neamț / Premiul BANDA ASAP pentru eleva Teodora Ilinca Ghițescu (15 ani), lucrarea ”Eroina reciclării” / prof. Silvia Bortariu;

Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, Mun. Roman / Premiul BANDA ASAP pentru eleva

Andreea Daniela Cobuz (16 ani), lucrarea ”Spune nu plasticului” / prof. Cosmin-Nicolae Dosoftei;

Județul Sibiu

Șc. Gimnazială „C. I. Motaș”, Mediaș / Premiul BANDA ASAP pentru eleva LeonieNhu Y Nguyen (13 ani), lucrarea ”Merlyn și Robert” / prof. Sorin Pănăzan;

Șc. Gimnazială Tălmaciu, Tălmaciu / Premiul BANDA ASAP pentru eleva Antonia-Ioana Gujan (13 ani), lucrarea ”Aparatul de fapte bune” / prof. Maria Popica;

Colegiul „Școala Națională de Gaz”, Mediaș / Premiul BANDA ASAP pentru eleva Patricia Teodora Schmidt (16 ani), lucrarea ”Salvăm Apele” / prof. Daliana-Andreea Roman;

Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Sibiu / Premiul BANDA ASAP pentru eleva Ana Eunice Popescu (16 ani), lucrarea ”Arta reciclării” / prof. Raluca Maria Teglaș.

Elevii au fost extrem de încântați să participe la concursul BANDA ASAP, unde, pe lângă motivația premiilor puse în joc, a contat foarte mult și pasiunea pentru bandă desenată, grija față de mediu, dar și tema concursului, care le-a pus la treabă spiritul creativ și imaginația: „Sunt pasionată de artă și de benzi desenate. Am început să desenez încă din școala primară, iar benzile desenate au făcut mereu parte din viața mea. Datorită lor am învățat să citesc și să desenez, preferatele mele fiind „Garfield” sau „Pif și Hercule”, declară Teodora Ghițescu, elevă la C. N. „Calistrat Hogaș” din Piatra Neamț. Moda sustenabilă sau acțiunile de ecologizare sunt printre activitățile verzi pe care le practică Antonia Gujan, elevă la Șc. Gimnazială Tălmaciu, din județul Sibiu: „Colectez separat deșeurile, am grijă de animale și de plante, susțin moda sustenabilă prin purtarea hainelor second-hand, îmi place să merg pe jos și particip la activități de ecologizare”.

Nici pentru profesorii lor îndrumători nu a fost dificil să-i determine să participe în concurs. Dacă unii dintre ei doar au trebuit să menționeze ideea concursului ca elevii să răspundă afirmativ provocării artistice, alții au plusat și prin experiența valoroasă sau conectarea cu alți elevi pasionați de subiect: „Le-am oferit elevilor mei 4 motive de înscriere în BANDA ASAP: 1. Conștientizarea impactului pozitiv – prin participarea la concursul de reciclare, ei contribuie la protejarea mediului și la promovarea practicilor sustenabile; 2.Construirea unei culturi a reciclării: i-am încurajat să devină modele de respect față de natură; 3. Le-am arătat că participarea la concurs îi poate conecta cu alți elevi pasionați de același subiect; 4. Concursul e o experiență valoroasă, care le poate fi utilă pe viitor, atât personal, cât și profesional”, a menționat prof. Lucian Oiță, Șc. de Artă „Sergiu Celibidache”, din Mun. Roman.

Cât despre cum va arăta planeta în anul 2040, părerile sunt împărțite. Dacă unii dintre elevii câștigători și profesorii lor sunt optimiști și speră la schimbări în bine, la mai multă responsabilitate față de mediu și la utilizarea tehnologiei în folosul planetei, alții văd un declin accelerat al situației actuale: „În 2040 nu pot să-mi imaginez că va fi o mare schimbare față de cum e acum. Pot doar să sper că iarba va fi mai verde, că apa va fi mai curată și cerul mai senin. Depinde de oameni ce se va întâmpla mai departe, iar oamenii nu sunt ușor de prevăzut”, precizează Andreea Cobuz, elevă la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman.

O nouă ediție a concursului, în toamnă

„BANDA ASAP e un concurs mult îndrăgit de elevi și ne bucurăm să le vedem și să le simțim entuziasmul cu fiecare ediție. Un număr foarte mare de înscrieri și de această dată, care ne dorim să încurajeze și instituțiile școlare să ni se alăture în program și să folosească toate resursele pe care le punem la dispoziție în cadrul ASAP. Așadar, nu ne oprim aici! În toamnă, urmează o nouă ediție a concursului, în alte două județe în care ASAP activează. Pregătim și o surpriză pentru elevii pasionați de bandă desenată, așa că îi invităm să urmărească canalele noastre de social media și să-și antreneze degetele și imaginația pentru următoarea provocare pe care o vom lansa”, a declarat Mihaela Tutunaru, coordonator program ASAP.

Toate informațiile despre programul ASAP sunt disponibile pe site-ul oficial ASAP România și pe conturile de social media, Facebook,Instagram șiTikTok.

Parteneri media: Ambasada Sustenabilității în România, Hotnews, Rock FM.

Despre ASAP România

ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate socială inițiat de Fundația The Institute, care urmărește să genereze schimbare în comportamentul adolescenților față de plastic, de la utilizare la colectare separată și reciclare. Obiectivul ASAP este acela de a contribui activ la promovarea educației pentru mediu în rândul publicului țintă și de a crea cea mai mare infrastructură unitară pentru colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării în toate școlile din România. În prezent, programul e activ în peste 1.600 de școli din 36 de localități și municipii reședință de județ din România, informațiile despre colectare separată și reciclare ajungând la peste jumătate de milion de elevi din ciclurile preuniversitare.

ASAP este un program susținut de Lidl România, care contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și regândirea designului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și educare în domeniu.