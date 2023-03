Conform conducerii Spitalului Județean Suceava, cardiologii intervenționiști Laurian Blaga și Paul Turcoman refuză în continuare semnarea fișelor de post, pentru a-și putea relua activitatea. Cei doi sunt în conflict deschis cu conducerea spitalului. Purtătorul de cuvânt al unității medicale, doctorul Dan Teodorovici, a transmis că managerul Alexandru Calancea i-a convocat, astăzi, la o întrevedere pe Laurian Blaga și Paul Turcoman. El a precizat că managerul unității sanitare le-a oferit celor doi garanția suportului său instituțional și le-a dat asigurări că prevederile fișelor de post nu sunt de natură să le aducă nici o atingere asupra drepturilor profesionale. Teodorovici a subliniat că fișa de post a fost semnată de manager ca o dovadă a dorinței sale privind reluarea activității specifice de către cei doi medici. El a afirmat: „Colegii nu au prezentat disponibilitate de semnare și reluare a activității la acest moment, sens în care urmează a se respecta prevederile legale în vigoare. Managerul Calancea asigură pacienții că la ora actuală compartimentul de cardiologie intervențională are capacitatea de a răspunde tuturor solicitărilor cu patologie specifică”. Conducerea spitalului nu a spus clar ce înseamnă respectarea ”prevederilor legale în vigoare”.

