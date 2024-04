Conferința Constantin Chiriac și Constantin Necula în dialog cu Florin Piersic de Ziua Mondială a Teatrului este disponibilă din luna aprilie pe Scena Digitală, platforma online de teatru, film, muzică și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS)

Evenimentul din 27 martie s-a bucurat de o primire extraordinară din partea publicului. Biletele în sala de spectacole s-au epuizat în timp record, iar acum TNRS oferă șansa publicului de a urmări online un dialog ce a stat sub semnul teatrului și al prieteniei. Un eveniment ce a fost dedicat publicului, cel care este rațiunea noastră de a fi! Vă invităm să urmăriți o seară plină de emoție și bucurie greu de descris în cuvinte: poezie, muzică, povești fascinante despre teatru și amintiri neprețuite.

Spectacolul „Faust sub clar de lună” al companiei japoneze TC Alp by Kazuyoshi Kushida este una dintre premierele acestei luni pe Scena Digitală. La miezul nopții, sub clar de lună, un bătrân cade pradă himerelor. Amintiri din copilăria lui Kushida se împletesc cu legende populare germane și cu povestea alchimistului Dr. Faust. Apoi lumea ia sfârșit… Acest one-man show de Kazuyoshi Kushida a luat naștere într-un foișor situat lângă un iaz dintr-un parc pe când multe teatre se închideau din cauza pandemiei de coronavirus. Un one-man show de excepție prin care povestea celebrului doctor devine un mijloc de introspecție. Un mod unic de a îți explora propria biografie.

Tot din această lună, publicul mai poate urmări în premieră pe Scena Digitală și „Acorduri spaniole” de Paco Díez & Raúl Olivar din Spania. Spectacolul constă într-o bogată colecție de cântece sefarde, provenind în principal din țările care i-au primit pe evreii spanioli după expulzarea lor din Sefarad – sau Peninsula Iberică, la sfârșitul secolului al XV-lea. Cântecele amintesc de „arome” din cultura pe care aceștia au luat-o cu ei în țările lor de adopție, de-a lungul secolelor. Aceste cântece sunt presărate cu sonorități spaniole, cu ritmuri iberice tradiționale pline de „aromă”, care la rândul lor au dat naștere și au „dat gust” celebrului flamenco. Un duo de excepție care revizitează un patrimoniu muzical exuberant, oferindu-ne posibilitatea de a descoperi sonoritățile ce aveau să consacre stilul flamenco.

Bilete și abonamente pe Scena Digitală

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ toate cele peste 60 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori. Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.