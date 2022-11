Președintele interimar al Organizației Municipale Suceava a PMP, consilierul local Cristian Timoficiuc, susține că are o relație foarte bună cu primarul PNL Ion Lungu, dar și că deliberativul din care face parte lucrează în folosul cetățenilor. El se află la primul mandat și a mai spus, la Radio Top, că a parcurs o perioadă dificilă ca și consilier, cu pandemia începută în 2020, războiul din Ucraina și creșterea prețurilor la combustibil, energia electrică și gaze. Totodată, consilierul PMP a afirmat: „În mare, am realizat ceea ce mi-am propus. Eu și colegii mei avem proiecte bune pentru suceveni și le discutăm. Așadar, la ședințe nu se merge doar pentru a ridica mâna la vot. Consider că avem un consiliu local cu o activitate în interesul oamenilor”. Cristian Timoficiuc este membru al Comisiei de Urbanism. Întrebat dacă îi place cum arată orașul, el a răspuns: „Întotdeauna este loc de mai bine”.