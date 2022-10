Optsprezece localități sucevene aflate în situație de extremă dificultate vor primi 1,97 milioane de lei din Fondul de rezervă al Consiliului Județean. Conform unui proiect de hotărîre care va fi aprobat în ședința de vineri, 28 octombrie, a deliberativului județean, orașul Liteni va beneficia de 200.000 de lei, iar comuna Pojorîta de 170.000 de lei. Celelalte 16 localități vor primi cîte 100.000 de lei. Este vorba despre orașul Broșteni și comunele Adîncata, Arbore, Berchișești, Bogdănești, Bunești, Drăgușeni, Frătăuții Noi, Horodnic de Jos, Iacobeni, Iaslovăț, Izvoarele Sucevei, Moara, Moldovița, Putna și Sadova. Tot din Fondul de rezervă, 14 suceveni vor fi ajutați cu 50.500 de lei.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating