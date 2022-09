Nouăsprezece localități sucevene aflate în situații de extremă dificultate ar urma să beneficieze de 3,18 milioane de lei, din Fondul de rezervă al Consiliului Județean, potrivit unui proiect de hotărîre care va fi supus aprobării în ședința de joi, 29 septembrie, a deliberativului. Conform proiectului, cei mai mulți bani, respectiv, 400.000 de lei, sînt prevăzuți pentru Ostra. Urmează Moldovița, cu 300.000 de lei, și Cîrlibaba, Sadova și Stulpicani, cu cîte 250.000. Cîte 150.000 de lei ar urma să ajungă la Salcea, Breaza, Forăști, Horodniceni, Izvoarele Sucevei, Panaci, Stroiești și Ulma, 115.000 la Fîntîna Mare, cîte 100.000 la Berchișești, Poieni Solca și Valea Moldovei, 65.000 la Siminicea și 50.000 de lei la Mușenița.

