Consiliului Judeţean Suceava îi va fi decernat Premiul EDEN pentru locul I ocupat de proiectul ,,Municipiul Suceava. Turism cultural tangibil” depus de această instituție prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT), la concursul EDEN, ediția 2017. Premiul îi va fi înmânat președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în cadrul unei festivități care va avea loc în data de 16 noiembrie la Târgul de Turism al României, Ediţia de toamnă.

Flutur a declarat că Suceava, ca destinație europeană de excelență, va beneficia de o serie de facilități , atât din partea Ministerului Turismului, cât și a Comisiei Europene. ”Va fi promovată în cadrul standului României de la Târgul de Turism al României, din 16-19 noiembrie, precum și la o Festivitate de premiere, care va avea loc la Bruxelles în luna martie 2018, iar Consiliul Județean Suceava o va include în calendarul pe 2018 al tuturor acțiunilor de promovare, pe care îl vom aproba în perioada următoare. De asemenea vom beneficia și de mediatizare pe internet (comunicate pe site-ul Ministerului Turismului, pagină specială pe site-ul www.romania.travel, postări pe pagina de Facebook Romania EDEN Destinations, video realizat de Comisia Europeană și postat pe canalul Youtube România Travel, pagină specială pe site-urile europene www.edenineurope.eu / www.edentourism.eu), în mass-media națională, în materialele EDEN ale Ministerului și în materiale informative ale instituțiilor europene”, a arătat Flutur.

Obținerea locului I, a subliniat șeful administrației județene, a fost posibilă, în bună măsură, și ca urmare a promovării și realizării de către instituții ale Consiliului Judeţean Suceava, în special Muzeul Bucovinei, a unor importante investiții, cum ar fi cele de la Cetatea de Scaun a Sucevei sau de la Muzeul de Istorie. ”În cadrul acestei Festivități voi prezenta oferta turistică a Județului Suceava, a Bucovinei, și împreună cu primarul Ion Lungu, oferta turistică a Municipiului Suceava și vom participa la o dezbatere pe tema turismului”, a mai spus Gheorghe Flutur.