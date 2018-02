Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a participat, astăzi, 24 februarie 2018, la Suceava, la o sesiune de consultări publice cu reprezentanți ai autorităților publice și factori interesați din domeniul privat, cu responsabilități în domeniul gestionării fondului forestier, în vederea evaluării problemelor din domeniu. La reuniune au participat reprezentanți ai proprietarilor de păduri, administratori ai pădurilor, reprezentanți ai sectorului de exploatare a lemnului, ai industriei de prelucrare primară și ai industriei mobilei, din regiunile de Dezvoltare Nor-Est.

Este a doua consultare publică – după întâlnirea similară desfășurată săptămâna trecută la Bistrița cu invitați din regiunile de dezvoltare Nord-Vest si Centru- dintr-un proces de consultări publice inițiat de Ministerul Apelor și Pădurilor.

Criza de resursă de masă lemnoasă, cu efect dublu în criza lemnului de foc și aprovizionarea cu resursă a industriei lemnului, creșterea nesustenabilă a prețului resursei de masă lemnoasă, subfinanțarea sectorului forestie, suprareglementarea activităților din domeniu, sunt principalele probleme semnalate de participanții la reuniune.

În cadrul dezbaterilor, Ministrul Apelor și Pădurilor a declarat: „Suntem aici să identificăm, împreună, problemele cu care se confruntă acest sector strategic al României. Și nu sunt puține. De aceea, voi depune toate eforturile ca procesul consultativ, cu toți factorii responsabili, să se desfășoare cât mai rapid cu putință, eficient, pentru a veni cu soluții reale, fundamentate, care să poată fi asumate și să întrunească un consens cât mai larg”.

La sesiunea de la Suceava a consultărilor regionale dintre reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor și ai sectorului silvic, au participat peste 100 de invitați, din județele Suceava, Neamț, Bacău, Buzău, Botoșani, Iași și Vrancea.