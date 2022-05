Problema Siguranței Circulației nu a fost abordată la nivel de Management al Siguranței Rutiere de către compartimentele de specialitate din CNAIR, până în ziua de azi.

Responsabilii din compania de drumuri au tratat superficial problema Siguranței Circulației și au înțeles doar să facă intervenții locale, acolo unde se produc accidente.

CNAIR nu știe care este nivelul de siguranță rutieră la nivelul rețelei de drumuri naționale existente (nu există nici măcar metodă de determinare) și, în lumina acestui aspect, nici nu s-a putut definii un nivel de siguranță rutieră la care să se ajungă.

În plus, nu s-a definit sub aspectul elementelor geometrice, semnalizare verticală și orizontală etc., de exemplu, profilul transversal de drum care să asigure ”zero victime rutiere” sau un alt nivel de siguranță rutieră prestabilit.

CNAIR implementează proiecte ce vizează drumurile naționale în baza unui normativ de proiectare intrat în vigoare acum 37 de ani și niciodată revizuit sau actualizat. Asta, în timp ce, în mod concomitent, compania tinde către viziunea ”Zero victime din accidente rutiere” în baza acestor normative vechi de zeci de ani! Cum se poate susține așa ceva?

Compartimentul de specialitate din CNAIR nu definește metoda prin care Punctele Negre se elimină

Probabil se va merge tot pe montarea de parapete achiziționat de la unici importatori și distribuitori, ca să nu mai existe contestații.

Suntem așadar în postura în care vrem mere, fără să plantăm mărul. Această lipsă de coerență și de strategie este vizibilă, dacă nu la nivelul publicului larg, cu siguranță la nivelul specialiștilor europeni, a căror opinie contează când se alocă fonduri nerambursabile.

CNAIR trebuie să înțeleagă faptul că inexistența Managementului la nivel de Siguranță Rutieră ne ,,omoară” cu zile pe noi, utilizatorii rețelei de drumuri naționale.

Această ”impotență” tehnică a specialiștilor din CNAIR s-a transmis mai departe și în PNRR:

PNRR a devenit un document prin care solicităm parapete și câteva pasaje, fără a avea vreo justificare la nivel de oportunitate, fără integrarea într-o strategie coerentă, fezabilă, credibilă și care să producă efecte, în genul Viziunii Zero;

Spunem fără o strategie, pentru că ”Viziunea Zero Accidente” nu este o strategie abordabilă de către CNAIR. Noi nu avem o clasificare a rețelei de drumuri sub aspect de cuantificare a siguranței rutiere și încadrarea pe diverse categorii, deci nu știm nici măcar unde suntem astăzi ca siguranță rutieră.

Nu știm de unde plecăm, dar scopul nostru este zero victime din accidente rutiere. Dar lipsa unei strategii nu poate fi înlocuită prin măsuri aleatorii al căror efect nu poate fi cuantificat, raportat la scop. De exemplu, prin precizarea că se vor elimina 650 de puncte negre de către CNAIR nu înseamnă că ”Viziunea Zero Victime” a fost atinsă și nici măcar că deții know-how-ul necesar eliminării punctelor negre;

Nu sunt definite lucrările de realizat în cadrul PNRR nici ca metodă, nici ca volum și nici costurile. Nu se va putea răspunde la întrebări simple, cum ar fi: Care este metoda de eliminare a punctelor negre? Care sunt tipul de lucrări incluse în eliminarea punctelor negre? Cât costă eliminarea unui punct negru? Poate că se va trece peste toate acestea, dar cu siguranță nu vor exista nici rezultate.

La nivel de siguranță rutieră PNRR practic nu contează

