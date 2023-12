Media anuală a contrabandei în 2023 crește cu peste un punct procentual, până la 8,2%, comparativ cu 7,1% în 2022, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel.

În noiembrie 2023, piața neagră a țigaretelor se situează la 8,5% din totalul consumului, nivel relativ constant față de luna septembrie.

„Pentru întreg anul 2023, cea mai mare creștere față de 2022 este notată în nord-est, cu 3,6 p.p. până la 24,5%. Din punct de vedere al provenienței, în 2023 cea mai mare pondere pe piața neagră o dețin produsele provenite din duty free, cu 37,4%, în creștere cu 4,5 p.p. față de 2022, urmate de cheap whites la 33%, în scădere cu 13,4 p.p. față de 2022 și Bulgaria cu 11,1%, în creștere cu 8,5 p.p. față de 2022. În noiembrie 2023, piața neagră se menține relativ constantă în aproape toate regiunile țării. În nord-est, care rămâne și în noiembrie regiunea cea mai afectată de comerțul ilegal, se înregistrează o creștere semnificativă, de 3,9 p.p. până la 29,7%.”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

”Rezultatele din acest an reconfirmă presiunea la care România este supusă în ceea ce privește piața ilicită cu produse din tutun. Eforturile autorităților în combaterea contrabandei au rezultate vizibile: potrivit platformei StopContrabanda, până la acest moment au fost capturate circa 126 de milioane de țigări de contrabandă, acesta fiind cel mai ridicat nivel al capturilor din ultimii 4 ani. Ca sursă de proveniență a produselor de contrabandă, în 2023 se adaugă produsele destinate pieței din Bulgaria, ceea ce impune adoptarea unor măsuri de contracarare a comercializării acestora pe teritoriul României. Salutăm decizia Ministerului de Finanțe privind modernizarea infrastructurii vamale prin achiziționarea a 26 de noi sisteme de scanare, menite să eficientizeze verificarea mărfurilor și să contribuie astfel la combaterea contrabandei. Totodată, credem că aceste eforturi trebuie susținute de politici fiscale echilibrate și predictibile: în România, accizele și prețurile țigaretelor sunt deja cele mai mari din UE raportat la puterea de cumpărare, iar în țările învecinate produsele din tutun pot fi cumpărate la aproximativ jumătate din preț, motiv pentru care contrabanda cu țigări este o afacere profitabilă pentru grupările infracționale. BAT rămâne un partener de încredere al autorităților în susținerea eforturilor de combatere a contrabandei, un fenomen care afectează bugetul de stat, siguranța comunităților și mediul legitim de afaceri”, a declarat Ileana Dumitru, Director juridic și afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est din cadrul BAT.

„Creșterea contrabandei cu peste un punct procentual în 2023 față de 2022 vine pe fondul unui an aflat sub semnul incertitudinii, dialogului inutil și lipsei de transparență. Iar confuzia continuă, pentru că luna decembrie ne-a găsit în același punct din iulie, când discutam despre majorări de taxe fără să avem un document de referință. Acum vorbim despre diverse amendamente la amendamente. În plus, în Parlament se află în diverse stadii de dezbatere 12 inițiative legislative care vizează sectorul tutunului, prilej de declarații populiste, pentru că 2024 va fi an electoral. Această instabilitate se poate traduce însă în perturbarea pieței legale și creșterea pieței negre, care chiar și la nivelul actual prejudiciază bugetul cu peste 300 milioane euro. Conform execuției bugetare la 11 luni, veniturile din accize au însumat 33,64 mld lei, în creștere cu 3,7% față de anul trecut. În structură, încasările din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 8,6%. Dacă nu creștea contrabanda, încasările din accizele pentru produsele din tutun ar fi putut fi mai mari. JTI va fi în continuare un partener al autorităților în acțiunile de combatere a comerțului ilegal, prin donații de echipamente, sprijin pentru echipele mobile canine, precum și prin campanii publice anti-contrabandă derulate anual, din 2010. Ultima campanie tocmai s-a încheiat, mesajul „Legea e bună” fiind promovat simultan în România și Republica Moldova”, a precizat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Sperăm ca anul viitor să fie un an constructiv, pentru sectorul privat, ca și pentru autoritățile statului. Companiile să-și poată planifica afacerile, iar bugetul să se poată baza pe încasări sigure, previzionate pe baze realiste. Ne dorim să investim și în anii care urmează în capacitățile de producție, să exportăm și să fim un contribuabil solid. Pentru aceasta, este nevoie de o abordare lucidă și echilibrată a acestui sector, în ciuda presiunilor care vin într-un an electoral. De asemenea, este necesar ceea ce industria solicită de ani de zile, respectiv o strategie naţională integrată de combatere a comerţului ilicit de mărfuri, care să coordoneze activităţile tuturor instituţiilor de control în acest domeniu” a declarat la rândul său Dragoș Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris România

„Pentru ca piața neagră să nu intre în 2024 pe un tren de creștere, este important ca eforturile și acțiunile autorităților derulate pe frontiera verde, în punctele vamale, în piețe și oboare, să fie susținute de politici fiscale predictibile și coerente, precum și de un cadru de reglementare care să nu aducă schimbări radicale. România poate învăța din exemplele țărilor care au adoptat creșteri abrupte ale taxelor sau măsuri extreme de tipul ascunderii pachetelor în dulapuri, cum sunt Franța sau Australia. În astfel de situații, contrabanda a crescut brusc (în Franța, peste 30%), obiectivele de sănătate publică nu au fost îndeplinite, iar bugetele au fost prejudiciate”, a adăugat Enrico Ziino, Head of Corporate Affairs South East Europe Imperial Brands.

„Comerțul ilegal cu țigarete constituie un fenomen cu urmări grave, și, în acest context, Poliția Română desfășoară atât acțiuni de prevenire, cât și de combatere a acestuia. Astfel, în primele 11 luni ale anului 2023, polițiștii au capturat peste 42 de milioane de țigarete și 53 de tone de tutun vrac, fiind constatate 463 de infracțiuni și cercetate 656 de persoane. Suntem determinați să continuăm lupta pentru diminuarea contrabandei, împreună cu partenerii instituționali și din mediul privat”, a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române – chestor de poliție Aurel Dobre.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, în primele 11 luni ale anului 2023, poliţiştii de frontieră – independent sau în colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanţi ai altor instituţii abilitate – au reţinut în vederea confiscării 4.393.608 pachete cu ţigări, în creștere cu 25% comparativ cu perioada similară a anului 2022. De asemenea, în perioada de referinţă au mai fost descoperite aproximativ 16.765 kg tutun, 9.757 kg tutun narghilea şi 3.103 kg tutun pentru pipă şi au fost identificate şi destructurate trei grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări în care au fost identificate 47 de persoane.

Conform customs.ro, Autoritatea Vamală continuă să-și îmbunătățească capacitatea de monitorizare și control, prin modernizarea unor birouri vamale – Siret, Albița, Sculeni, Giurgiulești- , precum și prin dezvoltarea profesională a lucrătorilor vamali.

În 2022, companiile de tutun, mari contribuabili, au virat la bugetul statului circa 20 miliarde lei, reprezentând accize, TVA și alte taxe și contribuții.