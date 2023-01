Primarul comunei Putna, George Coroamă, a semnat astăzi la Ministerul Dezvoltării, împreună cu ministrul Cseke Attila, un contract de finanțare pentru modernizarea a încă 2,3 kilometri drumuri comunale prin Programul Național ”Anghel Saligny”. ”Semne bune anul are. Astăzi, la Ministerul Dezvoltării, am semnat impreună cu domnul ministru Attila Cseke un contract de finanțare pentru modernizarea a încă 2,3 km drumuri comunale prin Programul Național Anghel Saligny. De asemenea, alți 2,2 km drumuri vor fi reabilitați de către Compania Națională de Investiții, obiectiv pentru care va fi organizată licitația in zilele ce urmează. Un alt proiect pentru care Guvernul României a aprobat finanțarea in aceste zile urmărește digitalizarea la nivelul Primariei Putna, obiectiv menit in primul rând să facă mai eficientă activitatea in relația cu cetățenii și nu doar atât. Valoarea acestor proiecte se ridică la peste 3 milioane euro. Mai sunt și alte proiecte care vor intra la finanțare in perioada următoare, foarte necesare pentru dezvoltarea localității”, a declarat Coroamă.