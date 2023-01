Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că a semnat astăzi la București la Ministerul Dezvoltării, pe PNRR Componenta 5-Valul Renovării, contractul pentru Creșterea Eficienței Energetice a Clădirii Principale la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”. Valoarea contractului este de 8.693.994,25 lei , iar valoarea totală a investiției este de 9.952.119,18 lei . In cadrul proiectului vor fi executate următoarele lucrări: inlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, izolarea fațadelor, refacerea finisajelor interioare și exterioare , inlocuirea învelitorii din tablă zincată, revizuirea instalațiilor sanitare, revizuirea instalațiilor termice, revizuirea instalațiilor de stingere incendii, prevederea de pompe de căldură pentru incălzire /climatizare, prevederea de panouri solare pentru producere apă caldă, prevederea de panouri fotovoltaice pentru iluminat, prevederea de recuperatoare de căldură cu eficiență energetică ridicată pentru ventilarea mecanică. Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni .

”Iată ca dupa ce vineri am inaugurat Grădinita cu program prelungit la Colegiul Mihai Eminescu, la o zi dupa Ziua Colegiului -15 ianuarie,am semnat acest contract important”, a conchis Lungu.