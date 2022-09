Corpul B al Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu” din municipiul Fălticeni a fost inaugurat în prima zi a noului an școlar. La eveniment au fost prezenți primarul Cătălin Coman, viceprimarului Constantin Bulaicon, administratorului public Alexandru Rădulescu, directorului Direcţiei Utilități Publice Cătălin Costea, consilieri locali, inspectori din cadrul Inspectoratului Şcolar Suceava, agenţi de la Poliţia Municipală Fălticeni şi jandarmi de la Detaşamentul de Jandarmi Fălticeni.

În acest nou corp de clădire realizat prin reproiectarea şi reamenajarea fostului spital de copii vor învăţa elevii din cele patru clase pregătitoare Step by Step. „Vreau să vă asigur că administraţia locală împreună cu conducerile şcolilor, colectivele profesorale, vom face toate eforturile pentru ca elevii, de la cei mai mici la cei mai mari, să aibă cele mai bune condiţii pentru a învăţa. Am văzut elevi dornici să înceapă şcoala, chiar dacă a fost o vacanţă mai scurtă. Sunt convins că vor învăţa tot ce le trebuie pentru viaţă pentru că au condiţii foarte bune. Şcolile din Fălticeni se ridică de la an la an şi acesta este un lucru îmbucurător, care pe mine, ca profesor, ca primar, mă face mândru pentru că, calitatea învăţământului creşte. Asta se datorează conducerilor şcolilor, colegilor mei profesori, care au muncit foarte mult în această perioadă de pregătire a începutului de an şcolar pentru a putea oferi condiţii excelente pentru studiu. În această vară ne-au vizitat două grupuri de profesori din Lituania şi din Polonia, care au rămas impresionaţi de condiţiile de din unităţile de învăţământ din Fălticeni. În curând vom încheia parteneriate cu şcoli din aceste ţări astfel încât copii noştri să meargă să vadă cum studiază copii lor şi invers. Vă urez al început de an şcolar mult succes în activitate, colegilor mei profesori şi învățători multă răbdare cu copii, multă răbdare pentru a rezolva probleme inerente care vor apare şi sunt convins că la sfârşit de an şcolar să ne bucurăm împreună pentru rezultatele pe care le veţi avea în activitatea şcolară şi extraşcolară”, a declarat primarul Coman care a mai participat la deschiderea noului an școlar la unități de învățământ din toate cartierele municipiului.