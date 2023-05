CRBL are mai mult chef ca oricând de muncă, spunând că este sătul de vacanță. Se gândește la o posibilă reîntoarcere în Spania, însă numai peste 10-15 ani. Abia în luna august, a anului trecut, a revenit împreună cu familia de acolo. În prezent, artistul participă pentru a patra oară la emisiunea ,,Te cunosc de undeva” și se declară pasionat de lumea moto, notează click.ro.

CRBL participă pentru a patra oară la emisiunea ,,Te cunosc de undeva”. De această dată, face echipă cu Radu Ţibulcă, cunoscut din show-ul Moldovenii.

CRBL a revenit în România împreună cu soția Elena și fiica Alessia, anul trecut în luna august, după mai bine de patru ani petrecuți în Spania. ,,Mi-am lăsat doar prieteni, am lăsat Mediterana așa cum am găsit-o. Am să mă mai duc acolo, poate mă voi și retrage acolo, dar să mai treacă vreo 10-15 ani, când o să mă satur să mai fac lucruri”, a declarat artistul pentru okmagazine.ro, potrivit sursei citate.

CRBL a declarat pentru okmagazine.ro că nu se sperie nici de sărăcie, nici de punctul zero. Spune că îi plac provocările și nu vrea să treacă viața pe lângă el fără să adune multe amintiri. Cât despre soția sa, Elena, aceasta este pe aceeași lungime de undă cu el.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/crbl-satul-de-vacante-dornic-de-munca-artistul-2266284.html