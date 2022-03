Indiferent daca este vorba despre site-uri de prezentare sau magazine online, la elaborarea strategiilor de marketing si optimizare SEO ar trebui sa se ia in considerare beneficiile colaborarii cu influencerii retelelor sociale de pe TikTok. Daca la inceput se credea ca este o aplicatie destinata generatiei tinere, in 2022 este vazuta ca un instrument puternic de promovare.

Mai mult, se estimeaza ca in acest an, TikTok va ajunge a treia cea mai mare retea sociala din lume, dupa Facebook si Instagram. Astfel, daca in 2020 a cunoscut o crestere de 59.8%, in 2021 de 40.8 %, se estimeaza ca in 2022 va ajunge la cca 755 milioane de utilizatori pe luna, iar agentiile de marketing online si servicii SEO ar trebui sa incepa sa o utilizeze.

Colaborarea cu creatorii de continut TikTok – o noua strategie in marketingul online

Deja nu mai este un secret ca in 2022 colaborarea cu creatorii de continut TikTok este una dintre tehnicile eficiente de marketing online. Tot mai multe marci descopera beneficiile colaborarilor cu influencerii pentru a-si promova serviciile si produsele publicului tinta.

In ultimii ani, TikTok a cunoscut o crestere masiva si devine din ce in ce mai popular printre oamenii de varste diferite, etnii si medii socio-economice variate. In plus, datorita noii functii TikTok Creator Marketplace, aplicatia ofera noi solutii pentru a pune in contact creatorii de continut cu brandurile.

Ce este TikTok Creator Marketplace (TCM)?

La finalul anului 2019, TikTok a introdus functionalitatea TCM care faciliteaza colaborarea dintre creatorii de continut si branduri. Datorita API-ului Creator Marketplace, dezvoltatorii externi si specialistii in marketing pot integra continutul creatorilor TikTok direct pe platformele brandului.

TikTok a asigura astfel o platforma eficienta pentru a cauta creatorii de continut inregistrati pentru colaborari in campanii de marketing online. Aceasta miscare aduce beneficii considerabile TikTok-ului, creatorilor de continut, dar si marcilor.

Mai mult, piata creatorilor TikTok este completata de profilurile creatorilor cu date relevante precum numarul de comentarii, aprecieri si distribuiri inregistrate. Astfel, specialistii in marketing pot colabora in campanii online platite cu cei mai inventivi creatori de video si audio.

Acum marketerii au la dispozitie o platforma fiabila

Datorita noii piete create, TikTok ar putea profita substantial de marketingul digital. Acum este o platforma care ofera agentiilor de marketing date, analize, acces direct, instrumente utile in campanii si de comunicare interne, eliminand necesitatea contactarii tertilor. Prin urmare, este o platforma mult mai fiabila cu beneficii considerabile de care trebuie profitat in 2022.

Statistici TikTok utile pentru marketeri

Daca inca nu sunt convinsi de beneficiile pe care colaborarea cu creatorii de TikTok le va avea in strategiile de marketing in 2022, agentiile ar trebui sa ia in considerare cateva statistici. Conform sursei, in prezent, TikTok este disponibil in peste 150 de tari si a fost descarcat de peste 200 de milioane de ori numai in SUA.

TikTok are peste un miliard de utilizatori lunari si a reusit sa creasca uimitor in ciuda perioadei dificile si a pandemiei globale. Utilizatorii TikTok din SUA petrec in jur de 858 de minute pe luna folosind aplicatie, iar cifra creste constant cu fiecare noua luna. Peste 18% dintre utilizatorii la nivel global au varsta cuprinsa intre 15 si 65 de ani, ceea ce arata ca este un instrument care acopera o plansa larga de posibili cumparatori.

88% dintre recenzii sunt pozitive, iar utilizatorii se declara extrem de multumiti de platforma. De asemenea, TikTok este cunoscut in peste 75 de limbi in intreaga lume, lucru care creste considerabil acoperirea utilizatorilor globali.