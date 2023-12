Mai mulți credincioși dintr-o parohie suceveană sunt supărați că preotul a anunțat că nu va veni la ei în Ajunul Crăciunului cum este tradiția ci cu două zile mai devreme.

„Bună …. La noi în parohie părintele a pus anunț că va umbla prin sat cu două zile înainte de Ajun, nicidecum de Ajun pentru că este duminică și va face slujba… Așa că vă întreb, este ok să întrerupem tradiția din Ajunul Crăciunului și să transformăm asta doar o simplă trecere a părintelui pe la case … Suntem din …….”, i-a scris un enoriaș arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Din păcate, parohia dumneavoastră nu s-ar putea străbate în doar câteva ore, având în vedere că în prima parte a zilei se săvârșește Sfânta Liturghie, iar spre seară probabil se va face Vecernia mare unită cu Litia, pentru Praznicul Nașterii Domnului. Ar fi posibil doar dacă părintele paroh reușește să mai convingă vreo alți cinci părinți să îl ajute. Aș vrea să vă spun că pe vremea când parohiile erau formate din mai multe sate/filii, preoții umblau cu o săptămână înainte cu Ajunul Crăciunului, și tot așa cu Ajunul Bobotezei. Important este ca preotul să-ți sfințească casa prin aducerea mesajului, dar și prin prezența sa”, a răspuns IPS Calinic.