Un preot inluencer în mediul online a fost reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că face afirmații ciudate iar unele împotriva învățăturilor Bibliei și Bisericii. ”Cred că vă este cunoscut numele de ……, un preot controversat din câte știu și foarte activ pe internet. El face o mulțime de afirmații ciudate și unele sunt aparent împotriva a ceea ce ne învață Biblia și Biserica, de exemplu că nu există decât Rai și iad nu, apoi aruncând blesteme și anateme asupra ….. și asupra ……..Chiar dacă acest preot nu este din Arhiepiscopia pe care o păstoriți, internetul larg fiind o principală sursă de informație și educație pentru toți, ce atitudine să avem față de astfel de preot/influencer?”, a sesizat enoriașul.

”Fiecare să adopte o atitudine pe măsura învățăturilor acelui părinte. Personal, mai ales că nici nu-l cunosc, nu v-aș putea recomanda ce fel de atitudine să aveți și nici să spuneți răului bine și binelui rău. Aveți libertatea de a-l urmări sau nu, întrerupând oricând vizionarea materialelor lui!”, a răspuns IPS Calinic.