Un grup de credincioși dintr-o comună suceveană și-a revărsat nemulțumirea pentru că arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, le-a schimbat preotul de la biserica din sat și nu vor să se mărturisească la noul paroh. ”Înaltpreasfințite Părinte Calinic, suntem un grup de credincioși din …, …, … care frecventăm biserica de la …! Majoritatea dintre noi ne mărturisim la părintele …, lucru care am dorit să-l facem și în Postul Adormirii Maicii Domnului! Spre surprinderea noastră, nu l-am mai găsit aici, … anunțându-ne că nu mai este aici și să-l căutăm în …, …! Ne-am deplasat aici, unde l-am găsit pe părintele … …! I-am spus că am vrea să mărturisim și am așteptat să ne invite in biserică! Însă el ne-a spus că aici nu este biserică! L-am întrebat atunci unde face slujbă și de ce nu slujește la …! Fără să o mai lungim: dumneavoastră l-ați înlocuit pe părintele Benedict cu …, …? Ne puneți să ne mărturisim la …? Ați venit în Suceava să călcați Ortodoxia în picioare? Sperăm să aveți decență, să răspundeți! Deja întreceți orice limită!”, au scris oamenii înaltului prelat.

”Fiind enoriaș al unei parohii, vă îndemn să vă spovediți la preotul din parohia de care aparțineți. Așa face un credincios bine crescut duhovnicește. Preotul paroh de care fugiți acum este cel care vă are în evidență și el va răspunde înaintea lui Dumnezeu, ca un alt Moise pentru poporul său, de sufletul dumneavoastră. Judecând după modul în care vă adresați, nu faceți altceva decât să vă compromiteți actualul duhovnic, care este ieromonah. Cât despre afirmațiile dumneavoastră, incalificabile, sunt dispus să le las pe seama lui Dumnezeu!”, a răspuns IPS Calinic.