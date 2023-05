Un sucevean cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, după ce preotul a refuzat să-l împărășească pentru că a rupt legăturile cu tatăl său. „Hristos a înviat! Recent, am avut niște neînțelegeri cu părinții mei și am decis să plec de la ei. Tatăl meu este recăsătorit, iar mama mea naturală este decedată. El nu a participat deloc la creșterea mea, ci doar abia după vârsta de 10 ani. Eu nu port ură pe el și i-am cerut iertare pentru comportamentul pe care l-a avut și prefer să nu mai am nici o tangență cu el. Duhovnicul mi-a spus că nu mă va mai împărtăși dacă nu îl voi vizita, cu toate că nu pot, deoarece mi se par foarte grave insultele pe care mi le-a adresat mie și soției mele. Cum ar trebui sa procedez?”, a întrebat fiul.

Sfatul IPS calinic: ”Este bine, dacă veți considera că are nevoie de susținere, să nu ezitați să i-o acordați, din multul sau puținul dumneavoastră”

”Dacă întâlnirile cu o persoană vă tulbură liniștea sufletească și a familiei, este bine să stați cât mai departe de acea persoană. Fiind însă vorba de tată, deși nu a avut nicio contribuție la creșterea și formarea dumneavoastră, este bine, dacă veți considera că are nevoie de susținere, să nu ezitați să i-o acordați, din multul sau puținul dumneavoastră. Dacă cele materiale îi prisosesc, încercați să-l cercetați săptămânal măcar telefonic și să nu lipsească numele lui din rugăciunile dumneavoastră”, a răspuns IPS Calinic.