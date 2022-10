Orice om poate face greseli, iar celebritatile nu sunt excluse. Starurile adora sa isi etaleze masinile scumpe pe retelele de socializare pentru a se mandri cu rezultatele muncii lor. Ei bine, tot mai multe dintre acestea apar in presa din cauza accidentelor rutiere cu noile achizitii luxuriante.

Iata cateva dintre celebritatile recunoscute in toata lumea care si-au distrus masinile de lux.

Cristiano Ronaldo

Faimosul jucator de fotbal se bucura de o colectie impresionanta de masini. Ultima masina achizitionata de Ronaldo a fost un Ferrari 599 GTB Fiorano. Dupa doar doua zile, autovehiculul de lux a fost de-a dreptul dezmembrat dupa ce fotbalistul a facut un accident, pierzand controlul volanului. Masina nu mai putea fi recunoscuta dupa impact, insa, din fericire, garajul starului este plin de alte branduri si modele luxuriante.

In colectia sa de masini se regasesc branduri precum Aston Martin, Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Bentley, Audi si BMW. Cu siguranta faptul ca este unul din cei mai buni fotbalisti din lume ii aduce beneficii materiale extraordinare.

Kris Jenner

Cea mai iubita mama-impresar din LA, Kris Jenner, si-a distrus Rolls Royce-ul de care s-a bucurat doar o saptamana. Accidentul a fost cauzat de un alt sofer care a trecut neregulamentar cand semaforul semnala culoarea rosie. Din fericire, Kris Jenner nu a suferit leziuni severe, insa si-a rupt incheietura. Masina vedetei costa nu mai putin de 250 de mii de dolari.

Rowan Atkinson aka Mr. Bean

Unul dintre cei mai amuzanti si talentati actori din filmele de comedie, renumit pentru rolul sau in care l-a interpretat pe comicul Mr. Bean, a avut nesansa de a face accident de doua ori cu aceeasi masina. Nu, nu este vorba de Mini-ul din filme, ci de un McLaren F1 care valora aproximativ 890 de mii de dolari. Primul accident a avut loc in 1997, fiind implicat si un alt sofer care conducea un Rover Metro.

Actorul si-a reparat masina, insa in 2011, acesta a pierdut controlul volanului si a intrat cu viteza intr-un copac. Masina a luat foc si Akiston a suferit cateva leziuni ingrijoratoare. Reparatiile au costat in jur de 1.25 de milioane de euro. In 2015 a vandut masina.

Elon Musk

Cunoscut pentru masinile inteligente pe care le produce, Elon Musk si-a dorit sa descopere care este adevarata putere a noii sale achizitii dupa primul sau salariu, un McLaren F1. Ei bine, decizia sa a avut consecinte pe masura, deoarece, in timp ce testa viteza autovehiculului, acesta a suferit un accident din care masina nu o mai putut fi salvata.