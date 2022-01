Sărbători pe patul de spital pentru Cristina Cioran și fetița ei, Ema! Cele două au ajuns la spital la Medgidia, infectate cu Covid 19, chiar în ziua de Crăciun! Nici nu au ieșit bine din izolare că micuța i-a dat alte emoții: a căpătat în urma Covidului o bronșiolită, potrivit click.ro.

„Ce an am avut! Nici nu pot să spun bine că s-a dus!Pentru mine a fost totuși un an extraordinar. Dar nu există să fie totul perfect. Efectiv am crezut la început că nu e mare lucru. Până am pus-o pe Ema în scaunul de la mașină, am stat cu portierea deschisă și ea doar tușea ușor. Am ajuns la mama la Constanța, la fel tușea puțin. A doua zi de Crăciun era un pic fornăită. După-amiază însă a început să respire greu. Am zis:< gata, mamă mă duc la spital!> Să știți că la o vârstă așa de mică, la orice semn cât de mic mergi imediat la spital. S-a schimbat starea copilului de la o oră la alta. Acest Covid ne-a lovit fix de Crăciun”, a declarat actrița, la Pro TV, conform sursei citate.

Cristina și fica ei au făcut Revelionul în izolare. Odată ieșite însă, la doar două zile, actrița a mai luat un șoc.

