Echipa de hochei juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Municipal Suceava a început zilele trecute returul Campionatului Naţional pentru această grupă de vârstă, cu primele două meciuri din acest sezon, pe patinoarul din Suceava. Deoarece este singura echipă din campionat ce nu are un patinoar acoperit, oficialii clubului sucevean au solicitat Federaţiei Române de Hochei pe gheaţă să dispute toate meciurile din turul campionatului în deplasare, mai ales că acest sezon a început pe 8 octombrie. Echipa suceveană pregătită de antrenorii Constantin Curelaru şi Cătălin Vasiliu a evoluat în compania celor de la CSŞ Gheorgheni, oaspeţii câştigând ambele meciuri la fel ca-n tur, de această dată cu 10–1 şi 7–2.

„Este greu să te ridici la nivelul unei echipe ce dispune de gheaţă aproape 10 luni pe an. Când începi hocheiul de la 8-9 ani şi beneficiezi de gheaţă atâtea luni pe an, în timp se cunoaşte foarte mult în pregătirea şi experienţa sportivilor. Chiar dacă am pierdut, sportivii noştri s-au descurcat destul de bine, şi-au dorit să aibă o evoluţie cât mai bună, iar acest lucru s-a văzut mai ales la cei cinci jucători ce sunt la loturile naţionale ale României. În următoarea etapă vom întâlni Dunărea Galaţi, echipă pregătită de antrenorul Cornel Chiriţă, tehnician ce antrenează şi echipa naţională sub 18 ani. Sper ca cei doi jucători ce au fost în acest an la acest lot, Eric Petrovici şi Eric Rizac, să aibă evoluţii cât mai bune, deoarece au şanse să prindă Campionatul Mondial. Mulţumim Primăriei şi Consiliul Local Suceava, dar şi clubului CSM Suceava pentru faptul că ne susţine să ne prezentăm în competiţii şi sper ca acest lucru să se întâmple şi-n continuare”, a explicat antrenorul Constantin Curelaru.

În meciul cu CSŞ Gheorgheni, antrenorul sucevean i-a remarcat pe cei cinci jucători de la loturile naţionale, portarul Alexandru Sfetcu şi Teodor Cuşnir, ambii de 14 ani, Eric şi Oliver Petrovici, Eric Rizac, pe gheaţă evoluând şi Ştefan Năstase, Cosmin Cimbru şi Nicu Popa.

După cele două meciuri de sâmbătă şi duminică, în compania echipei Dunărea Galaţi, sucevenii vor juca din nou acasă, pe 27 şi 28 ianuarie, cu CSŞ Miercurea Ciuc, urmând ca-n luna februarie să joace şi ultimele două etape, cu Steaua Rangers – Husky şi ACS Felcsik SK.