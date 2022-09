Sediul companiei este locul in care tu si restul angajatilor va petreceti o mare parte din zi si chiar si din viata. Este esential ca acesta sa le ofere tuturor confort si o stare de bine pentru a spori productivitatea si energia. Ba mai mult, daca lucrezi singur de acasa, este necesar sa iti creezi un spatiu ideal pentru a putea duce la bun sfarsit orice sarcina.

Se intampla de multe ori ca angajatii sa nu dea randament si sa se simta in permanenta obositi si lipsiti de inspiratie, iar acest lucru poate fi chiar din cauza mediului de lucru. Exista multe moduri prin care ii poti indemna sa aiba rezultatele optime cu ajutorul spatiului in care va desfasurati activitatea.

Iata ce poti face pentru a crea un spatiu confortabil care ii va ambitiona pe toti cei care lucreaza in sediu.

Culorile incaperii

Asigura-te ca incaperea in care iti desfasori activitatea este primitoare si viu colorata. Peretii albi nu fac decat sa faca totul sa para monoton si obositor. Un perete de accent vopsit intr-o nuanta aprinsa sau in culorile specifice brandului va da un plus de culoare si va destinde mult atmosfera.

Acelasi lucru se aplica si in privinta obiectelor de decor precum lampile, mesele sau scaunele. Desi pare un detaliu nesemnificativ, alegerea unor culori vii va face o mare diferenta in ceea ce priveste performata.

Decor

Nu uita niciodata motivul pentru care lucrezi. Afiseaza in incapere premii, amintiri si reusitele companiei pentru a te ambitiona pe tine si pe restul angajatilor sa dati tot ce este mai bun pentru rezultate excelente.

Aceste detalii vor oferi un sentiment de mandrie si vor oferi un scop fiecarei sarcini pe care o ai de indeplinit. Fie ca este vorba de fotografii de la evenimente, obiecte decorative precum trofee sau amintiri de la colaboratori, toate acestea sunt importante pentru a reaminti cat de importanti si valorosi sunt toti angajatii companiei.

Ferestrele

Este important sa ramanem conectati la mediul exterior. O cladire ce dispune de ferestre mari poate fi un atu pentru rezultatele angajatilor. Sa petreci multe ore intr-un spatiu inchis iti poate afecta stilul de lucru, devenind mult mai obosit, astfel ca este extrem de important sa beneficiem de lumina naturala si de frumusetea orasului si a naturii.

Acest lucru se aplica si daca lucrezi de acasa. Asigura-te ca biroul tau este pozitionat intr-un loc din apropierea unei ferestre cat mai mari. Daca iti doresti sa aduci o schimbare spatiului si sa beneficiezi de ferestre rezistente si sigure poti apela la un tamplar experimentat in ferestre din lemn stratificat. Acest material este perfect pentru orice cladire datorita durabilitatii, a designurilor nelimitate pe care le poti crea si protejarea optima pe care o ofera impotriva temperaturilor neprietenoase.

Loc de socializare

Una dintre cele mai bune idei pentru un sediu cu mai multi angajati este amenajarea unui loc special pentru pauza si socializare. Acesta poate sa fie chiar o bucatarie mica dotata cu mese si scaune colorate, fotolii si canapele pe care tu si restul angajatilor va puteti petrece pauzele impreuna.

Detasarea pentru o scurta perioada de timp de la munca si socializarea sunt foarte importante pentru o echipa. Cu siguranta tu si restul angajatilor va veti concentra mult mai bine la sarcini si veti avea mai multa energie pana la sfarsitul programului.

Activitati pentru pauza

Foarte multe companii mari si mici au apelat la o un loc special amenajat pentru activitati in timpul pauzei. Cele mai folosite accesorii sunt mesele de ping pong si de foosball. Astfel, locul de munca va deveni mult mai distractiv pentru toti si va fi privit ca un loc liber, distractiv in care iti poti face treaba fara probleme si te poti relaxa si detasa impreuna cu echipa.