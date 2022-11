Noul brad de Crăciun din centrul municipiului Suceava montat în această săptămână a căpătat instalație nouă. Firma din Cluj care se ocupă de ornarea bradului a finalizat astăzi lucrările și a făcut proba. Ce a ieșit vedeți în această fotografie preluată de pe pagina de socializare a primarului Ion Lungu.

