Câteva mii de suceveni au ținut să fie prezenți în această seară în centrul Sucevei pentru a participa la aprinderea luminilor din bradul de Crăciun și a iluminatului ornamenta de sărbători.

La îndemnul primarului Sucevei, Ion Lungu, cei prezenți au început numărătoarea inversă, iar când au ajuns la zero, în aplauzele tuturor au fost aprinse luminile din brad, după care cupola de lumini care acoperă esplanada. Ca aproape în fiecare an, alături de primarul Ion Lungu a fost nepotul acestuia, precum și familia edilului. După aprinderea luminilor, Ion Lungu a declarat că „potrivit tradiției și în acest an am aprins luminile în bradul de Crăciun. Sigur, având în vedere faptul că noi sărbătorim Ziua Națională mai repede cu două zile ca să spun așa, având în vedere faptul că pe 28 noiembrie este Ziua Bucovinei, anul acesta am aprins luminile pe data de 27, pe considerentul că avem delegații din mai multe orașe cu care suntem înfrățiți, din Moldova, Ucraina și Republica Cipru, ei mâine pleacă și atunci am găsit de cuviință să aprindem luminile în bradul de Crăciun în această seară. Acest an este unul mai special. Ieri am inaugurat târgul de Crăciun, în condiții speciale, cu certificat verde. Asta este realitatea cu legislația în vigoare și noi sperăm ca lucrurile să evolueze într-o latură mai bună, în așa fel încât să scadă numărul de persoane care să fie infectate cu acest coronavirus și să putem, poate în luna decembrie, să desființăm acel perimetru iar lumea să aibă acces liber în târgul de Crăciun”.

Primarul Sucevei a precizat faptul că din cauza restricțiilor impuse de pandemie, anul acesta nu vor putea fi organizate evenimente culturale în centrul Sucevei. „Revenind la aprinderea luminilor, am făcut tot ce am putut pentru ca bradul să nu fie în acest perimetru securizat cu certificat verde, pentru a se bucura oamenii de aprinderea luminilor. Mă bucur că în această seară a venit un număr mare de oameni aici. Le recomand să respectăm regulile legate de coronavirus, să poarte mască în primul rând, să respecte pe cât posibil distanța socială și să ne bucurăm cu toții de farmecul sărbătorilor de iarnă. În toată țara și la Suceava suntem într-o perioadă grea, de încercare, încă se mai moare din cauza covidului și vrem să aducem un strop de bucurie în sufletul sucevenilor. Și am făcut un efort deosebit și în acest an să avem aprins iluminatul ornamental festiv în toate cartierele din orașul nostru, chiar dacă așa cum se știe s-a scumpit prețul la curentul electric și costă mai mult. Dar nu are nici un preț această bucurie pe care vrem să o dăruim sucevenilor. Le dorim sărbători fericite și îi așteptăm alături de noi și ne rugăm la bunul Dumnezeu să se domolească această pandemie să ne putem bucura cât mai mult de sărbătorile de iarnă”, a încheiat Lungu.