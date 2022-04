Ani de zile l-a jucat pe Paliu în serialul „Trăsniţii”, un personaj devenit viral, însă viaţa l-a purtat în Republica Dominicană ca reporter la „Survivor”, deşi el şi-a dorit să fie concurent. Iată că Andrei Onofrei a împărtăşit povestea lui în exclusivitate pentru Click!.

Click!: Pentru început, pentru cei care nu te ştiu, ne poţi spune ce ai făcut înainte de a merge la „Survivor”?

Andrei Onofrei: Trecutul meu e unul puţin mai diversificat din punct de vedere profesional. Înainte de „Survivor”, am activat în mai multe domenii, cu legătură mai mică sau mai mare între ele. Am practicat volei de performanţă, am fost redactor, reporter, actor, trainer de actorie, content writer şi copywriter în agenţii de publicitate, scenarist, acum sunt pasionat şi de psihologie… Am făcut aproape tot ceea ce mi-a plăcut sau m-a atras să fac.

Cum ai ajuns în echipa de reporteri de la „Survivor”?

La „Survivor” mi-am dorit să fiu concurent. Îmi doream să încerc această experienţă pe propria-mi piele, să zic aşa. M-am înscris, am fost chemat la casting, iar viaţa s-a gândit să îmi facă o surpriză şi să îmi ofere mai mult de atât. Mi-a oferit oportunitatea de a fi reporter în cadrul competiţiei. Îmi plac provocările, motiv pentru care nu am refuzat. Într-un fel sau altul mă bucur de această experienţă şi nu pot decât să fiu recunoscător pentru asta.

Ai încercat probele pe care le fac concurenţii?

Nu, însă mi-aş dori. În unele momente în care sunt prezent la joc mai stau şi îmi imaginez cum ar fi dacă aş fi eu pe traseu.

Cam cum arată programul tău la Survivor?

Programul meu începe în unele zile de la ora 5 dimineaţa sau ora 6, ora la care mă trezesc, şi se termină undeva în jurul orei 18. Ore în care sunt alături de concurenţi. Desigur, împreună cu colegii mei, nu singur. Chiar râdeam la un moment dat cu ei şi spuneam că şi la noi e Survivor, doar că beneficiem de telefon, comunicare cu cei dragi, nu dormim în junglă, ne putem spăla şi avem acces la mâncare. În rest, dacă plouă suntem acolo, dacă e soare şi foarte cald, tot acolo.

