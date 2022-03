Mulți au ajuns să îl cunoască pe TJ Miles după ce a ales să participe la Survivor România, sau cei pasionați de online îi știau acestuia filmulețele virale de pe Tik Tok. Însă cine este cu adevărat TJ Miles și ce a făcut înainte de a se întoarce în România?

TJ Miles devenit cunoscut în 2021, după ce filmulețele lui de pe TikTok au devenit virale pe platforma de socializare. Replicile lui amuzante, în care combină româna cu engleza, dar și accentul lui, au făcut deliciul internauților, scrie click.ro.

A câștigat și mai multă notorietate după ce a apărut pe micile ecrane la Survivor România. Pe numele său real Tiberiu Iordache, Miles are 33 de ani și este un român care a locuit în Toronto, Canada, de când era mic până în 2018, când a venit în România. Aici are o afacere, un service de mașini. Viața lui nu a fost însă ușoară „printre străini”, iar TJ a oferit un interviu, pentru Vice, unde a dezvăluit detalii neștiute despre cine este omul din spatele numelui TJ Miles.

Cum a ajuns TJ Miles să facă bani

Dacă i-ai urmărit cel puțin o dată fimulețele de pe Tik Tok, sigur știi că TJ Miles este amator de haine de la brand-uri celebre și se mândrește și cu ceasuri și bijuterii de lux. Însă cum a făcut banii? TJ a oferit explicații laconice legate de subiect, însă a dat de înțeles că mijloacele lui nu au fost mereu legale. Putea ajunge chiar și la închisoare. „Poate am ales partea greșită a legii, dar totul a început la o vârstă fragedă. Prima oară a trebuit să urmez, iar apoi am devenit lider. (..) Am ales oamenii, mi-am făcut propria echipă. Am schimbat jocul acolo pentru totdeauna, sunt o legendă. E absolut spectaculos că am evoluat în ceva ce trebuia să fiu din start, dar a trebuit să trec prin Iad să ajung aici”, a povestit TJ pentru sursa anterior menționată.

În 2013 a fost implicat într-un caz federal, iar acela a fost un moment greu, însă TJ a explicat că nu a stat mai mult de o zi la închisoare. Totuși, mama lui a fost devastată când a aflat că fiul ei s-a ocupat cu chestii „necurate”.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/primetime/viata-intunecata-a-lui-tj-miles-durul-de-la-412183.html