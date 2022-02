Loredana Sachelaru (32 ani), alias Xonia, a fost primul concurent eliminat de la Survivor. Cântăreața spune, într-un interviu pentru Click!, că și-ar fi dorit să stea mai mult în competiție și chiar să o câștige. Ea a povestit cum a trecut prin această experiență!

Ai fost primul concurent eliminat din Survivor. Cum a fost competiția pentru tine și cu ce ai putea să o compari?

Nu aș putea să o compar cu absolut nimic în viață. Este o „once in a lifetime experience” și o oportunitate. Cine ar merge vreodată să stea în condițiile de acolo? Aici chiar am fost „back to basics”, cum trăiau oamenii în prima civilizație. Mi-a părut foarte rău că am fost eliminată, voiam să stau mult și bine în competiție, de ce nu să o și câștig. Am muncit foarte mult înainte să plec pentru a mă asigura că sunt pregătită psihic și mental, dar dacă așa a vrut Dumnezeu… am încredere că este pentru binele meu. Totul se întâmplă cu un motiv, iar eu sunt recunoscătoare că am avut această oportunitate și ocazia să particip la o asemenea emisiune. Sunt mulțumită de mine, de cum am rezistat, de cum m-am adaptat și nu aș fi schimbat nimic. Cea mai grea experiența, dar în același timp, cea mai frumoasă.

Ce ți s-a părut cel mai greu ? Cum te-ai simțit? Cum i-ai simțit pe coechipieri?

Cel mai greu, sincer, a fost că nu am putut să îmi iau „La revedere” cum trebuie de la echipa mea atunci când am aflat că am fost eliminată. Mi-ar fi plăcut să pot să am mai mult timp în acel moment. Totul la Survivor este greu, nu vă dați seama că este mai greu decât ce vedem la televizor. Nu aveam căldură noaptea, iar seara se face foarte frig. Da… e totul așa cum se vede la televizor, dar de 10 ori mai rău. Să nu mai spun că nu avem mâncare, decât dacă suntem norocoși, o lingură de orez pe zi, asta în cel mai fericit caz.

La un moment dat ai spus ca Elena Chiriac are ceva cu tine. Spune-mi, te rog, de ce ai făcut această afirmație? Ce s-a întâmplat între voi, dincolo de ce s-a văzut la televizor?

Consider că Elena avea o problemă personală cu mine, dar și o strategie să scoată persoanele pe care ea le considera ca fiind amenințătoare. Însă, nu este cazul să dau explicații mai mult de atât. Elena știe mai bine și nici eu, nici ea, nu am avea de ce să povestim mai departe.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/xonia-adevarul-din-spatele-show-ului-survivor-410566.html