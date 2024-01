E, din nou, scandal cât casa între Oana Roman și Marius Elisei. Cei doi își aruncă vorbe grele, scoțând la iveală problemele grave din căsnicia lor. Oana îl acuză pe Marius că ar fi profitat de imaginea ei. La rândul său, Marius spune că ar fi devenit alcoolic din cauza comportamentului de nesuportat al fostei sale soții, notează click.ro.

„Ea m-a schimbat! Din cauza ei am devenit alcoolic, m-a adus în starea asta! Mă făcea bețiv, psihopat, nebun, pachet mă făcea și mă trimitea la psiholog. Beam cam 8-10 beri la jumătate în decursul unei zile. Vreau să se înțeleagă, nu mă târam pe jos, eu tărie nu beau. Venea ea și începea: <<alcoolicule, bețivule!>> Eu, în fiecare zi, eram bubuit și nu mai suportam. La un moment, mi-am găsit refugiul în alcool, recunosc. Dar, eu nu eram violent fizic la băutură, doar verbal. Femeia asta niciodată nu a știut să fie afectuoasă. Eu tot am sperat că ea va deschide ochii ăia de Sorbona!”, a dezvăluit Marius Elisei, la Xtra Night Show, potrivit sursei citate.

„În 10 ani nu am avut o zi în care să nu ne certăm! Eu eram sacul de box, cineva trebuia să încaseze zilnic. Din mici chichițe se aprindea cearta. Începuse să nu mă mai miște nimic.(…) Nu pot să vă povestesc ce scandal a făcut de un Paște că i-am făcut o poză în care era murdară pe talpă. A spart sticle, a aruncat cu valize. I-a zis fetei: <<treci acasă că tac-tu e un nenorocit!>>! Asta de față cu 20 de oameni! Mi-a zis că eu nu am habar prin ce a trecut ea, împușcături la Revoluție, chinuri, că eu nu o înțeleg. Dar, eu ce vină aveam?!Divorțul prima dată eu i l-am cerut, că nu mai puteam. Eu aveam mentalitatea de familist tradițional și am crezut că divorțul în acte o să-i deschidă ochii.”, a mai spus Marius Elisei, conform sursei citate.

Marius Elisei a comentat și episodul în care Oana s-a întâlnit la mare cu un alt bărbat, pentru a parafa un contract. Atunci, Marius a luat foc, iar Oana l-a acuzat de crize de gelozie nejustificate, mai ales că erau divorțați.

Sursa foto: Facebook

