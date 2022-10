Daca esti incepator in Feng Shui si crezi ca acesta se limiteaza doar la aranjarea mobilierului si a decoratiilor, sa stii ca mai ai multe de invatat. Originar din China, Feng Shui-ul se refera la modul in care interactionam cu spatiu din jur si urmareste obtinerea armoniei, a prosperitatii si a abundentei.

Pentru ca are legatura cu natura si ciclurile acesteia, plantele si animalele sunt deseori folosite in mod simbolic, crizantema fiind un element cu o bogata semnificatie. Si, pentru ca potrivit Divette.ro este bine sa aduci natura in casa ta si acum este anotimpul crizantemelor, hai sa vedem care sunt aspectele Feng Shui de care ar trebui sa tii cont.

Semnificatia crizantemei in Feng Shui

Crizantema este considerata doamna florilor. Cultivata de sute de ani in China, aceasta exista sub forma a numeroase soiuri, forme, culori si dimensiuni. Este o floare venerata in cultura asiatica care simbolizeaza ciclurile naturii si schimbarea anotimpurilor, deseori oferita ca ofranda in templele budiste.

Crizantemele simbolizeaza toamna, iar inflorirea acestora este legata de luna a noua care este numita si luna crizantemelor. In Feng Shui, toamna este legata de elementul metalic si reprezinta bucuria, frumusetea, abundenta, multumirea, pacea, longevitatea, nemurirea si viata fericita. De asemenea, este perioada recoltarii cand strangem roadele muncii noastre si un moment potrivit pentru a sarbatori abundenta.

Cum se pot folosi crizantemele in casa

Crizantemele sunt flori rezistente care dureaza mult si pot fi oferite ca simboluri Feng Shui pentru succesul de lunga durata, abundenta si sanatate. In functie de camera in care sunt asezate, pot avea si alte semnificatii.

Daca sunt plasate in centrul casei sustin sanatatea generala si de lunga durata, si, daca sunt plasate in birou, aduc succesul si bucuria in afaceri. De asemenea, daca sunt plasate in camerele de zi sau in dormitoare favorizeaza longevitatea si bucuria parteneriatelor si a relatiilor care vor creste si vor inflori in toamna vietii.

In Feng Shui bucataria este legata de hrana si prosperitate. Aici se pregateste mancarea pentru cei dragi si ai nevoie de bogatie si prosperitate pentru a-i hrani cat mai bine, iar un buchet de crizanteme le atrage.

Deloc in ultimul rand, crizantemele sunt asociate cu norocul si succesul si pot fi folosite sub forma de aranjamente florale de toamna, se pot regasi in opere de arta si imagini sau plantate in ghivece.

Semnificatia crizantemelor in functie de culoare

Crizantemele sunt disponibile in zeci de culori si fiecare dintre acestea aduce o alta semnificatie acestei flori. Astfel, crizantemele albe care sunt cele mai apropiate de elementul metalic, invoca bucuria, frumusetea si claritatea, in vreme ce crizantemele portocalii sunt conectate cu elementul pamant si se refera la stabilitate si grija.

Crizantemele galbene sunt o alta expresie a elementului pamant si sunt de bun augur. Galbenul este culoarea imperiala a chinei si are un qi foarte puternic, fiind asemanatoare soarelui.

Crizantemele rosii sunt legate de pasiune si inspiratie, fiind legate de elementul foc, cele roz reprezinta dragostea si parteneriatele, iar cele lila sunt legate de abundenta si bogatie.