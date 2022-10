Obiceiurile alimentare pe care le deprinde in copilarie vor urmari copilul intreaga viata si, daca nu sunt corecte, ii pot cauza numeroase probleme de sanatate. Invatandu-l de mic notiuni despre nutritie, cum sa combine alimentele si educandu-i gusturile si preferintele pentru legume si fructe proaspete, il pregatesti, de fapt, pentru o viata echilibrata si sanatoasa.

Copiii au o nevoie de o alimentatie sanatoasa pentru a creste si a se dezvolta armonios. Aceasta este importanta pentru a evita mai tarziu obezitatea, colesterolul crescut, hipertensiunea arteriala, diabetul si alte probleme de sanatate.

Iata 5 lucuri pe care le poti face pentru a deprinde copilul cu obiceiuri alimentare sanatoase:

Implica micutii in planificarea si pregatirea mesei

Potrivit Judy.ro, o modalitate prin care ii poti invata sa se hraneasca corect este sa iei copilul cu tine in bucatarie si sa gatiti impreuna inca de la cele mai fragede varste. Exact ca si adultilor, copiilor le place sa poata alege si sa aiba un cuvant de spus cand vine vorba despre ceea ce vor manca. Ofera-le posibilitatea de a se simti independenti si aperciati si permite-le sa participe la prepararea meselor si gustarilor in familie.

La magazin ii poti implica in alegeri punandu-le intrebari de genul “preferi merele rosii sau pe cele verzi?”, “vrei banane sau portocale?”, etc. De asemenea, da-le sarcini si responsabilitati mici, potrivite varstei lor, cum ar fi spalarea legumelor, curatarea cartofilor sau amestecarea ingredientelor din salata.

Stabileste ore fixe de masa in familie

Copiii sunt incantati de rutine, asa ca incercati sa mancati in familie si sa serviti masa si gustarile la aceleasi ore in fiecare zi. Astfel, micutii nu vor mai avea tendinta de a manca in exces si, totodata, vor deprinde obiceiuri alimentare sanatoase si vor invata care sunt bunele maniere la masa.

Totodata, mancatul in familie este benefic pentru a crea relatii armonioase si a socializa. De asemenea, este momentul in care copiii invata ce ar trebui sa contina o portie de mancare sanatoasa, ca jumatate din mancare trebuie sa fie legume fara amidon si ca gustarile cele mai bune sunt fructele.

Invata copilul sa ia micul dejun

Toate mesele din zi sunt importante, dar micul dejun este cel care ii da copilului energia de care are nevoie pentru a creste si a se dezvolta armonios. Nu trebuie sa fie o masa elaborata, ci doar hranitoare si bogata in nutrienti. Alege sa apelezi la mancare usor de preparat pe care cei mici o iubesc cum ar fi painea prajita integrala cu unt de arahide, un iaurt grecesc cu cereale integrale si o mana de fructe.

Cititi impreuna informatiile nutritionale de pe etichete

Cumparaturile pot fi deghizate in excursii si aventuri si transformate in adevarate lectii despre nutritie. Mergeti impreuna in magazin, arata-i copilului care sunt diversele tipuri de alimente si invata-l sa citeasca informatiile nutritionale de pe etichete si sa faca alegeri cat mai sanatoase.

Invata copilul sa se hidrateze adecvat

Daca micutul tau merge la scoala si singura posibilitate de a bea apa este in pauza, sigur va fi deshidratat cand ajunge acasa. Ii poti pune in ghiozdanel o sticla cu apa proaspata in fiecare zi si, atunci cand revine de la scoala, inainte de a-i oferi o gustare sau masa, indeamna-l sa bea un pahar cu apa.