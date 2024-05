Cum scăpăm de celulită și grăsime este dilema principală cu care se confruntă cele mai multe dintre femei. Studiile arată că peste 90% dintre femei cred că celulita și pielea neuniformă este o problemă majoră de frumusețe. Deși ne dorim să găsim remedii simple și rapide pentru îndepărtarea celulitei, din nefericire, aceste soluții nu sunt atât de ușor de găsit și din păcate nu există o soluție magică pentru a scăpa de celulită.

Cori Gramescu, nutriționist și instructor de pilates vine în sprijinul tuturor femeilor și oferă strategii simple și eficiente pentru a reduce celulita și a obține o piele mai netedă și mai fermă.

“Celulita, până la un punct, este absolut normală și o are orice femeie. Ea se agravează în preajma menstruației și se reduce aproape de momentul ovulației și se agravează odată cu înaintarea în vârstă. Important este să evităm acele comportamente alimentare și de stil de viață care ne fac să avem o problemă mai severă cu celulita decât ar fi să spunem normal pentru vârstă, istoricul nostru de dietă și stilul de viață pe care l-am adoptat. Ca să eliminăm celulita trebuie să știm mai întâi ce tip de celulită avem: este fibroasă, tare și densă sau mai curând țesutul este moale, cu retenție de apă și seamănă cu un jeleu? Pentru că cele două tipuri se trateaza diferit, ca să scapam de celulită. Primul tip de celulită, cel fibros, dens și adesea dureros la masaj, este mai prietenos și are tendința de a raspunde bine la dietă, sport, tratamente corporale sau exerciții fizice. În principiu, dacă aveți acest tip de celulită, puteți spera și reusi să reduceți semnificativ gradul de denivelare a pielii. Asta dacă urmați pe termen mediu și lung o dietă bazata pe alimente integrale, ceva mai puține glucide și multă, multă apă, desigur dacă faceți și sport cu conștiinciozitate în fiecare săptămână și masaj. Al doilea tip de celulită, în care pielea este lipsită de rezistență, este moale și picioarele și fesele par moi este mai dificil, dar răspunde bine la dietele bogate în proteine și la unele tratamente corporale, precum și la antrenamente cu greutăți. Mai sunt suplimente nutritive care dau o mână de ajutor, însă avantajul este că dacă reușim să rezolvăm problema lipsei de tonus la nivelul pielii, rezultatele se păstrează mai mult timp”.

Cum scăpam de celulita de tip fibros?

Studiile arată că pierderea în greutate nu este singura modalitate de a scăpa de celulită. O dietă corectă, multă odihnă, evitarea fumatului, a expunerii la soare și a consumului de alcool, sunt alegeri excelente pentru stilul de viață, dar nu vor îmbunătăți în mod semnificativ celulita. Cu toate acestea, o dietă sănătoasă, bogată în fructe, legume, proteine slabe, grăsimi sănătoase și cereale integrale, împreună cu multă apă, poate ajută la reducerea inflamației și a retenției de apă și la prevenirea deshidratării, ceea ce poate ajuta la îmbunătățirea aspectului pielii.

“Primul pas este cel alimentar: o dietă bogată în legume și fructe, cu consum echilibrat de proteine de bună calitate (pește de captură, pasări crescute lent, carne slabă de vițel), din care eliminăm dulciurile, prăjelile și alimentele grase și sărate, vă vor ajuta să începeți să rezolvați problema celulitei fibroase de pe picioare sau fund. Apoi este important să vă preocupați de aportul de lichide: beți multă apă, evitați sucurile carbogazoase și pe cele dulci, consumați cu moderație cafea și renunțați la ceaiurile de slăbire. Sportul și antrenamentele (în general exercițiile fizice) sunt și ele foarte importante: mergeți la sală de 2-4 ori pe săptămână, la ore de cardio de intensitate moderată, dar și la pilates sau yoga, pentru a stimula sistemul limfatic. Automasajul trebuie făcut zilnic, acasă, câteva minute. Începeți de la genunchi spre abdomen cu mișcări ample de netezire. Desigur rezultatele vor fi mai satisfăcătoare dacă mergeți în fiecare săptămână și la 1-2 ședințe de masaj terapeutic la un cabinet profesional de masaj. Că să scăpați de celulita de tip fibros e important să înțelegeți și ce orizont de timp vă este necesar: în funcție de gradul de severitate al celulitei, o reducere cu 1-2 trepte se obține în prima lună, apoi durează ceva mai mult că să vedeți rezultate constante. Dacă aveți o celulită foarte accentuată, ea nu va dispărea niciodată, dar va putea fi ținută sub control într-un stadiu care să vă permită să vă bucurați de plajă fără stres. Celulita de tip fibros răspunde bine la tratamente cu ultrasunete și masaje endermologice, iar dacă bugetul permite acest gen de tratamente, ele vor face o diferență majora pentru masa musculară. Însă trebuie să știm că celulita fibroasă se reinstalează odată cu revenirea la o alimentație nesănătoasă și sedentarism, așa că cel mai important aspect de care trebuie să ținem cont pentru a scăpa de celulita fibroasă este să fim permanent atente la alimentație, hidratare și antrenamente.

Celulita „pufoasă”, în care pielea nu are fermitate este mai greu de remediat, dar se menține mai bine în timp. Ca dietă pentru a scăpa de acest tip de celulită trebuie să consumăm cantități mai mari de carne roșie și vitamina C, ca să asigurăm organismului substratul alimentar pentru producerea de colagen. Apoi este nevoie să creștem masa musculară – atât în volum cât și în calitate, deci antrenamentele de forță vor fi o componentă esențială a antrenamentului nostru. Va fi nevoie să faceți și cardio de intensitate moderată la un ritm constant, pe o durată mai lungă de timp, de cel puțin 60 de minute. Celulita de tip pufos (așa am numit-o eu) are avantajul că, deși dispare mai greu decât cealaltă, de tip fibros, rezultatele se mențin mai bine în timp. Practic, efortul de întreținere este mai mic în cazul acesta, fiind de ajuns să ne ținem de sport și să continuăm să avem o dietă mai bogată în proteine. Nu necesită creme anticelulitice, favorizând stilul de viață sănătos.”, explică, Cori Grămescu.

În ceea ce privește terapiile cosmetice la care răspunde celulita, Alexandra Crasmaru, owner Illuma Clinique vine cu recomandări de tratamente care pot și efectuate frecvent pentru a reface rezistența pielii.

“Tratamentele non-chirurgicale pentru reducerea celulitei precum Venus Legacy au la bază o nouă tehnologie care ajută la micșorarea celulelor de grăsime pentru a îmbunătăți aspectul de denivelare și coaja de portocală. Aceste tratamente sunt foarte confortabile și pot fi personalizate pentru a ținti celulita în orice stadiu. Cu ajutorul tehnologiei avansate, tratamentul de slăbire Venus Legacy furnizează energie sub suprafața pielii unde acționează pentru a strânge pielea și a reduce circumferința. Din fericire, acest tratament este potrivit și pentru zone mai mici: brațe, linia maxilarului, dar și pentru coapse. De asemenea, Venus Legacy nu doar că topește grăsimea, ci ajută și la micșorarea celulelor de grăsime pentru a îmbunătăți aspectul de denivelare și a reduce semnificativ efectul de coajă de portocală . Mai mult, tratamentul va îmbunătăți și laxitatea pielii, așa că în zonele în care pielea și-a pierdut din elesticitate, vă puteți bucura de o piele întinsă care își recapătă tonusul. Astfel beneficiați de un tratament 3 în 1 care vă scapă de grăsime și de celulită, îmbunătățind totodată elasticitatea pielii.

Lipoliza este un alt tratament minim invaziv prin care este posibilă diminuarea stratului adipos localizat dintr-o anumită zonă. Astfel, celulele grase sunt distruse și mai apoi eliminate prin sistemul limfatic și circulator, fără a fi afectata funcția hepatica.Totodată, este un tratament ideal după liposuctie, pentru a elimina depozitele de grăsime rămase și pentru a netezi umflături rămase în urma liposuctiei. Poate fi un adjuvant excelent pentru tratarea celulitei superficiale din zona feselor și a coapselor deoarece o dată cu dizolvarea grăsimii se obține și o piele mai fermă și hidratată.

Tratamenul presoterapie BTL Lymphastim diminuează celulita și conferă fermitate pielii. Lymphastim este un echipament modern, format dintr-un costum care îmbracă picioarele și abdomenul, conectat la un sistem de reglare. Costumul de drenaj are în interior mici compartimente independente, care se umflă cu aer în timpul ședinței și presează pe rând diferite părți ale corpului, de la picioare spre partea superioară, în sensul circulației limfei. Lymphastim funcționează pe principiul compresiei pneumatice (presoterapie), adică utilizează o presiune înaltă ce activează drenajul limfatic. Nu în ultimul rând, elimină toxinele din corp, crește fermitatea și elasticitatea pielii, elimină stresul și oboseala. Rezultatele sunt spectaculoase de la reducerea celulitei edematoase, reducerea în circumferință a membrelor, reducerea senzației de picioare grele sau brațe grele până la reducerea edemului.”

Sfaturi și trucuri pentru reducerea celulitei

Pentru a scăpa de celulită este esențial să avem un stil de viață sănătos, să ne antrenăm constant, să bem apă, să ne odihnim, să încercam să reducem gradul de sedentarism și să petrecem mai mult timp în aer curat.

“În lupta împotriva celulitei, nu trebuie să ne cheltuim jumătate din salariu pe două creme anticelulitice, ci trebuie să înțelegem că este nevoie de un efort constant în timp pentru a obține și a menține rezultatele bune. Tot legat de celulită mai trebuie să înțelegem că toate, dar absolut toate femeile o au, că se accentuează în funcție de momentele ciclului hormonal și că se agravează în timp. Chiar dacă par banale și sigur le-ai mai auzit, rezultatele pe termen lung se obțin cu câteva mici schimbări în stilul de viață! Cu aceste sfaturi și trucuri simple, puteți începe să vă transformați pielea și să obțineti rezultatele pe care le doriți. Nu uitați că răbdarea și consecvența sunt cheia succesului în lupta împotriva celulitei.!”, conchide Cori Grămescu.

1. Hidratare constantă: Beți suficientă apă în fiecare zi pentru a menține pielea hidratată și elastică. Hidratarea corespunzătoare poate contribui la reducerea aspectului celulitei și la îmbunătățirea texturii pielii. 2. Alimentație sănătoasă: Adoptați o dietă echilibrată și bogată în nutrienți, care să includă fructe, legume, proteine slabe și grăsimi sănătoase. Evitați alimentele procesate și bogate în zahăr, care pot agrava aspectul celulitei. 3. Exerciții fizice regulate: Includeți în rutina zilnică exerciții care vizează zonele cu celulită, cum ar fi antrenamentele cu greutăți, exercițiile de cardio și exercițiile de tonifiere a mușchilor. O combinație de antrenament cardiovascular și antrenament de rezistență poate ajuta la îmbunătățirea circulației sângelui și la reducerea depozitelor de grăsime subcutanată. 4. Masaj zilnic: Zilnic, masați zonele afectate de celulită cu mișcări circulare și presiune ușoară. Masajul poate stimula circulația sângelui și limfatică, contribuind la eliminarea toxinelor și la îmbunătățirea aspectului pielii. 5. Stil de viață sănătos: Evitați obiceiurile nesănătoase, precum fumatul și consumul excesiv de alcool, care pot agrava aspectul celulitei și pot afecta sănătatea generală a pielii. Prioritizati odihna și reducerea stresului pentru a menține echilibrul hormonal și pielea sănătoasă. 6. Tratamente corporale anticelulitice: Optati pentru tratamente non invazive care sunt menite să va ajute să scapati de celulită, dar este important de retinut că niciunul dintre ele nu o poate elimina definitiv, dar o poate estompa semnificativ.

Despre Cori Grămescu

Cori Grămescu, nutriționist și instructor de pilates a reușit de-a lungul unei cariere de peste 18 ani să ajute peste 35.000 de oameni să-și schimbe viețile, să ajungă la greutatea dorită, fără epuizare și fără înfometare. Prima sa carte – “Vindecarea relației cu mâncarea și cu propriul corp” este o poveste personală despre sănătate și echilibru, o carte cu recomandări și sfaturi atât din zona de sport, cât și din zona de nutriție, dar și prima carte din România cu un cerc de suport pentru toți cititorii.

Cori Grămescu este omul care s-a luptat cu kilogramele în plus și a câștigat. Cori interacționează zilnic cu mii de femei dornice să descopere secretele unui trup sănătos. De pe canalele de social media, utilizatorii pot afla răspunsuri la întrebări despre mâncare, sport, rețete, obiective realiste pentru transformare, dar și despre modul în care stresul afectează digestia sau despre cum pot pune capăt mâncatului emoțional.