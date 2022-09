Tot mai multe persoane ajung la medic din cauza durerilor insuportabile de spate. Acestea apar in special in randul persoanelor tinere iar motivele sunt variate. Unul dintre cele mai intalnite este chiar pozitia incorecta pe scaun si la birou.

Aceste probleme pot fi cauzate atat din cauza orelor petrecute pe un scaun nepotrivit pentru spate, cat si din cauza posturii incorecte in pat sau pe canapea. Cert este ca persoanele de toate varstele sufera de dureri in zona lombara.

Exista mai multe metode pentru a combate durerile si problemele coloanei care le cauzeaza, inainte de a fi nevoie sa apelam la operatii. Daca ai grija sa respecti zi de zi aceste sfaturi, vei observa cum durerile de spate dispar treptat.

Iata cum sa scapi de durerile de spate cauzate de postura incorecta:

Foloseste un scaun special de birou

Magazinele de mobila pun la dispozitie o multime de modele de scaune pentru birou, create special pentru a-ti mentine postura corecta pe tot timpul zilei. Acestea pot varia ca pret, insa exista modele accesibile, care isi vor face treaba fara probleme. Nu trebuie sa optezi pentru cele mai scumpe daca nu iti petreci mai multe de jumatate de zi la birou.

Consulta medicul de familie

Medicul de familie te va indruma in legatura cu pasii urmatori. In functie de nivelul de durere pe care il simti, exista posibilitatea ca acesta sa iti recomande sa faci o radiografie sau un RMN, pentru a descoperi daca exista probleme semnificative. RMN-ul poate detecta si hernia de disc.

Fa exercitii de recuperare pe care medicul ti le recomanda

In functie de nivelul de durere si de necesitatea de recuperare, este indicat sa renunti la antrenamentul de zi cu zi pe care obisnuiai sa il practici la sala de forta. Gimnastica medicala, pilatesul si inotul sunt printre cele mai recomandate activitati daca suferi de dureri in zona lombara. Desigur, acestea trebuie alese atent de catre medicul tau.

Mentine postura corecta

Cele mai multe cazuri de durere apar din cauza posturii incorecte. Atat in momentul in care mergi, cat si atunci cand stai la birou, mentine o postura corecta si dreapta. De fiecare data cand simti ca spatele tau se curbeaza nenatural in fata, corecteaza pozitia. Cu timpul, vei vedea diferente majore atat privind aspectul trupului, cat si lipsei durerii.

Nu ridica greutati

Fie ca este vorba despre pungile de cumparaturi sau de greutatile de la sala, evita sa iti supui spatele unui efort care poate cauza si mai multe probleme. Durerea lombara poate aparea din cauza miscarilor prea bruste sau a greutatilor prea mari si este recomandat sa nu mai faci eforturi in acest sens. Pana cand problemele s-au rezolvat si durerea nu mai exista, evita efortul de a cara greutati.

Ramai activ

Chiar daca nu mai poti face aceleasi exercitii si programe de sport ca inainte, este important sa nu renunti la stilul de viata sanatos si la miscare. Opteaza pentru sporturi ce nu implica greutati sau miscari bruste. De asemenea, nu uita sa te incalzesti foarte bine inainte de antrenament. Incalzirea este unul dintre cei mai importanti pasi peste care nimeni nu ar trebui sa sara pentru a micsora riscul de accidentare.