Asociația de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Asociația de Ecoturism Țara Dornelor, Asociația de Turism Retezat și Asociația Măgura Ecoturistică lansează campania „Fii un Eco-Erou pentru comunitatea ta!”. Printr-o serie de acțiuni cotidiene, localnicii își lansează provocarea de a gestiona cât mai bine deșeurile în gospodărie. Astfel, organizațiile atrag atenția pe paginile de Facebook cât de importantă este implicarea fiecăruia în efortul de a menține o natură curată și o zonă turistică atractivă.

Cine este Eco-Erou? Oricine are grijă de mediu asumându-și o relație mai responsabilă cu gunoiul. Campania oferă Eco-Eroului ocazia de a-și relata succesele prin intermediul social media și poate să îi inspire pe ceilalți în lupta cu felul în care tratăm gunoiul.

Cum funcționează campania? Un Eco-Erou va da share unei bune practici în gestionarea gunoiului (sortare, reciclare, compost) și va nominaliza un vecin să documenteze (foto, video) cum reușeste să le aplice în propria gospodărie. Galeria cu bune practici este disponibila aici: https://www.facebook.com/TaraDornelor/photos/pcb.3354424251445697/3354423314779124/

Fii un Eco-Erou și dă vestea mai departe oamenilor din comunitatea ta! Fii un model pentru ceilalți!

Campania face parte din proiectul PET România – Pentru Eco și Turism – o inițiativă civică de curățare a naturii din România și semnalează problema deșeurilor nedegradabile care sunt abandonate în zonele naturale și care nu ajung să intre într-un sistem de colectare sau reciclare corespunzător. Astfel, România pierde ca imagine de destinație turistică și mai ales ecoturistică, cu repercusiuni economice și sociale la nivel național și local. Proiectul include 3 zone pilot: Țara Dornelor, Țara Hațegului – Retezat și Zărnești – Piatra Craiului. Mai multe detalii despre proiect pe: https://pet.asociatiaaer.ro/obiective-si-activitati/

Asociația de Ecoturism din România (AER) are misiunea de a promova și dezvolta ecoturismul pentru a contribui la conservarea naturii și a veni în sprijinul comunităților locale din zonele cu valoare naturală. AER consideră că ecoturismul este unul dintre atuurile turismului românesc care surprinde plăcut și atrage turiștii internaționali și români pentru a călători în România.

Prin activitatea AER și a partenerilor și membrilor săi s-a reușit ca oferta de ecoturism a României și calitatea ei să fie recunoscută la nivel internațional. Totodată, România este printre primele țări din lume care aplică un sistem de evaluare pentru destinații de ecoturism.

Asociația de Ecoturism Țara Dornelor (AETD) s-a înființat în anul 2010 sub umbrela AER, reunind în cadrul ei reprezentanţi ai sectoarelor public şi privat din domeniul turismului, protecţiei naturii şi administraţiei publice din Bazinul Dornelor.

Misiunea AETD este de a promova și implementa ecoturismul ca instrument de dezvoltare durabilă în Țara Dornelor. Între obiectivele asociației se numără integrarea resurselor locale în dezvoltarea de experiențe autentice bazate pe natură, cultură, gastronomie locală cu scopul de a contribui la calitatea turismului în destinație și la bunăstarea comunităților care îl practică.

—

Proiect derulat de Asociația de Ecoturism din România în parteneriat cu Asociația de Ecoturism Țara Dornelor, Asociația de Turism Retezat și Asociația Măgura Ecoturistică, cu sprijin financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este acela de a generarea o mișcare civică locală în trei destinații de ecoturism, pentru soluționarea poluării cu deșeuri nedegradabile.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”