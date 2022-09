Beneficiile de a fi o vedeta recunoscuta in intreaga lume nu se rezuma doar la satisfactia oferita de faima si placerea de a interpreta pentru fani. Aceste celebritati se bucura intrutotul de banii pe care ii castiga si prefera sa ii cheltuiasca facand cadouri extravagante persoanelor dagi.

Iata cu ce case si-au surprins vedetele de la Hollywood familia:

Taylor Swift

Taylor Swift este una din celebritatile adorate de fanii sai atat pentru muzica sa, cat si pentru personalitate, dovedind de-a lungul timpului ca are un suflet mare. Acestea le-a oferit parintilor sai o casa ce valoreaza nu mai putin de 2.3 milioane de dolari in Nashville, Tennessee.

Aceste este locul de unde ea si-a inceput cariera muzicala si si-a dorit ca parintii sai sa fie cat mai aproape de acel loc special. Vila este dotata cu 4 dormitoare si 4 bai si decorata cu obiecte de mobilier elegante si luxuriante. Cu siguranta bucura parintilor sai a meritat fiecare dolar.

Cardi B

Desi este implicata in diferite dispute cu alti artisti din lumea muzicala, Cardi B este o familista convinsa. Dupa un trecut tumultos in care Cardi nu si-ar fi permis sa le ofere membrilor familiei daruri scumpe, aceasta a declarat ca cea mai fericita zi din viata ei a fost cand a reusit sa ii cumpere mamei sala casa visurilor ei.

Artista a declarat ca subsolul este locul sau preferat din intreaga casa, fiind dotat cu o sala de gimnastica, o sala de relaxare si divertisment si un semineu. In rest, locuinta este una confortabila, eleganta, si pe masura asteptarilor. Cu mobilier si scari in nuanta lemnului deschis si accente din metal, Cardi B a reusit sa isi indeplineasca marele sau vis de a-i oferi mamei sale casa perfecta.

Demi Lovato

Vedeta muzicii pop a avut o multime de suisuri si coborasuri in ultimii ani, insa, generozitatea sa si dragostea pentru parinti nu au parasit-o niciodata. Cand artista a implinit 18 ani, a preferat sa le faca ea cadoul de milioane (la propriu) celor care au sustinut-o si crescut-o. Aceasta a achizitionat o casa in valoare de aproximatix 2.25 milioane de dolari in Sherman Oaks. Demi a declarat ca acest dar pe care l-a facut parintilor sai a fost cel mai frumos cadoul pe care ea l-a primit de aniversarea de 18 ani.

Beyonce

Queen B se bucura in fiecare zi de o familie mare si frumoasa. Pentru a-i multumi mamei sale care joaca si rolul de fan si sustinator convins al artistei, Beyonce i-a daruit o casa in valoare de 6 milioane de dolari in Huston, Texas. Acest conac este greu de descris, dotat cu cele mai luxuriante si scumpe obiecte de mobilier si accesorii extravagante.