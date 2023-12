Cristian Țânțăreanu a fost diagnosticat în trecut cu o boală gravă! Afaceristul recunoscut pentru petrecerile de la Corbeanca a dus o luptă lungă cu cancerul, însă l-a învins de mai bine de 15 ani. De atunci se laudă că nu mai are nimic, iar la aproape 80 de ani este mai vioi și mai în putere ca în tinerețe. Îl ajută, probabil, și mesele festive și voia buna de care se înconjoară, însă medicii i-au recomandat să nu facă excese, potrivit click.ro.

„Eu zic de 30 de ani că sunt pe moarte. Dar asta e o poantă… Am avut cancer, dar m-am vindecat de 15 ani. De atunci nu mai am nimic. Singura problemă este să nu mai fac excese, că la 80 de ani nu e recomandat să fac excese. Nu am voie să mănânc prea mult, fie să beau prea mult. Dar o zi mă dreg și a doua zi o iau de la capăt. La trei zile, o noapte o dorm pe fotoliu. Sunt două-trei mii de oameni aici. Doar dacă treci printre ei și te oprești în dreptul lor și iei un cârnat s-a dus naibii cură de slăbire, s-a dus tot. În fiecare zi, când mă așez pe cântar, mă sperii și mă blestem. Asta ține până seara. Seara vine unu cu un pahar și s-a dus tot angajamentul.” a declarat Cristian Țânțăreanu pentru viva.ro, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

