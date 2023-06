Cumplitul accident de pe E85 de la Drăgușeni în care au fost rănite 11 persoane din care 2 minori a fost provocat de șoferul unei autoutilitare care a efectuat o depășire pe linie continuă a intrat pe contrasens și a lovit consecutiv două autoturisme. Un bărbat de 50 de ani se zbate între viață și moarte și i se aplică manevre de resuscitare. Un elicopter așteaptă să-l transporte la un spital din Iași sau București. Celelalte persoane urmează să fie și ele spitalizate. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, 7 sunt de ”cod roșu” iar 4 sunt de ”cod galben”. La fața locului au acționat două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, 8 ambulanțe SAJ, 3 echipaje SMURD și un elicopter. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

