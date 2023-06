Astăzi, in jurul orei 18:30, pe DN2 (E85) pe raza comunei Drăgușeni a avut loc un accident rutier cu implicarea unei autoutilitare și a altor două autoturisme. S-a constituit o echipă operativă formată din polițiști rutieri din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni dar și din cadrul Serviciului Rutier IPJ Suceava iar din primele verificări s-a constatat faptul că șoferul unei autoutilitare în care se mai aflau 4 persoane și care se deplasa din direcția Fălticeni către Roman a pătruns pe contrasens unde a lovit succesiv două autoturisme care circulau în coloană din sens opus.

În urma accidentului a rezultat rănirea gravă a 2 bărbați (pasageri în autoutilitara care a pătruns pe contrasens), dar și ranirea ușoară a celorlați 2 pasageri din autoutilitara și a șoferului acesteia.

De asemenea, din celelalte doua autoturisme implicate a rezultat rănirea ușoară a 4 adulți și 2 copii, fără probleme majore. Toți șoferii urmează sa fie testați cu aparatul etilotest și sa le fie prelevate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. La acest moment circulația este blocată pe ambele sensuri.

Se desfășoară cercetări petru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

In urma evaluarii cadrelor medicale, un bărbat de 50 de ani este în stare de inconstiință și i se aplică manevre de resuscitare, iar celelalte 10 au diferite traumatisme. In momentul de fata, primesc ingrijiri medicale si sunt stabilizate, urmand a fi transportate la spital.

Pentru o optima gestionare a situatiei, la nivelul judetului Suceava s-a activat Planul Rosu de Interventie.

La fata locului au fost alocate doua autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, 8 ambulante SAJ, 3 echipaje SMURD si un elicopter.