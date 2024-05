Cunoscutul arbitru internațional FIFA, Sebastian Gheorghe, s-a alăturat echipei candidatului Alianței Dreapta Unită la Primăria municipiului Suceava, Marian Androache aflându-se pe lista de candidați pentru Consiliul Local Suceava. Sebastian Gheorghe și-a motivat pe scurt candidatura: ”Sunt arbitru cu o carieră de 30 de ani. În toată această perioadă am cunoscut performanța. Observ că toată lumea vorbește la Suceava de performanță în lipaa ei. Toți vorbesc de stadion, de pistă de atletism, echipa de fotbal dar cred că ar trebui să facem ceva și pentru suceveni. Sucevenii nu au un spațiu de recreere , nu există nimic făcut pentru pensioanri, nu este nimic făcut pentru copii, nu există nicio pistă de biciclete, nu există terenuri de stretball, nu există nimic care să nu fie contracost. Din acest motiv m-am alăturat echipei lui Marian Andronach. Pentru că vrem să facem lucrurile altfel, pentru că știm că se poate și știm cum se face și sucevenii merită asta”, a declarat Sebastian Gheorghe.

”Sebastian Gheorghe, cunoscut în lumea fotbalului ca un arbitru FIFA de top, vrea să facă dreptate în jocul dintre bunăstarea sucevenilor și actualele priorități ale administrației locale. Împreună cu Sebastian ne propunem să facem ceva ce nu s-a mai făcut până acum: să deschidem spații sportive accesibile tuturor, de la spații de recreere pentru pensionari, până la terenuri de streetball pentru tineri și zone de antrenament outdoor. Credem că fiecare sucevean merită șansa de a trăi activ și sănătos. Haideți să ne unim forțele și să facem din sport o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi!”, a declarat la rându-i Marian Andronache.