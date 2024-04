Candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile din 9 iunie, Marian Andronache, s-a lansat oficial în cursa electorală. Andonache și-a depus astăzi candidatura la Biroul Electoral Municipal totodată depunând și lista de candidați pentru Consiliul Local. El a fost însoțit de o parte din echipă dar și de deputatul Emanuel Ungureanu, candidatul ADU Suceava la președinția Consiliului Județean. Andronache a spus că Primăria Suceava are nevoie de un profesionist în fruntea ei pentru că ”Suceava nu mai are voie să piardă timp”.”Am decis să candidez din nou pentru că Suceava are nevoie de o schimbare reală pentru că are nevoie de un profesionist, de un om cu o experiență în administrație. Suceava nu mai are voie să piardă timp. 2025 să zicem 2028 este mandatul în care Suceava trebuie să se dezvolte. Dezvoltarea Sucevei nu mai poate întârzia. Fondurile europene nu vor mai fi atât de mari după 2028 așa încât necesitatea unei echipe, unei echipe puternice la Primăria Suceava este imperios necesară. Cunosc îndeaproape nevoile sucevenilor și le spun tuturor acum că administrația locală va fi aproape de orice sucevean, Primăria va fi deschisă pentru toți cetățenii municipiului. Nu va fi o Primărie închisă cum am auzit pe unii competitori că va fi cu cartelă și tot felul de chestii pe la uși. Va fi o Primărie absolut deschisă atât pentru cetățeni cât și normal pentru funcționari pentru că funcționarii Primăriei trebuie să-și facă serviciul și serviciul lor 75% este în exterior nu este în interiorul Primăriei. Trebuie să-și verifice lucrările fiecare cu activitățile lui cu atribuțiile lui. Aici nu discutăm de și nu aș vrea să mă refer la competitori dar nu am ce să fac, să nu comparăm spitalul cu administrația locală. Este cu totul altceva. O Primărie înseamnă 750 de funcționari dar și 100.000 de suceveni așa că totul trebuie să fie la dispoziția dumeanlor. Știu de ce au nevoie sucevenii, cunosc îndeaproape probleme lor”, a declarat Andronache.

Andronache: ”O prioritate pentru mandatul meu 2024-2028 este bugetarea participativă”

El a subliniat că o prioritate a mandatului său va fi bugetarea participativă. ”În continuare principalul aspect la care o să mă refer și care va fi o prioritate pentru mandatul meu 2024-2028 este bugetarea participativă. Fiecare sucevean are dreptul să vină cu propria părere. Cunoaștem nevoile sucevenilor cunoaștem nevoile pe cartiere am făcut o platformă împreună cu echipa mea, o platformă pe cartiere cu problemele necesare și care trebuiesc rezolvate cu rapiditate. Normal că o să avem și proiecte de anvergură dar în primul rând aștept de la fiecare cetățean nevoia pe care o are în așa fel încât în momentul când iese din bloc să se simtă bine. Vreau să reduc decalajele de dezvoltare dintre cartiere. Toate cartierele trebuie să aibă aceleași funcționalități să arate bine și oamenii să trăiască cum își doresc în locațiile lor. Echipa mea este o echipă în care am mulți profesioniști. Avem profesioniști în domeniul educației, sănătății, în domeniul sportului, culturii, în domeniul juridic, al protecției sociale adică știm ce avem de făcut și în momentul în care vom prelua mandatul vom face cu rapiditate nu vom atepta doi trei patru ani să învățăm. Cunoaștem Primăria foarte bine și dăm drumul la muncă. Vom fi o echipă foarte coerentă. Pentru că așa trebuie să arate o echipă câștigătoare și aici avem o echipă câștigătoare. Rolul nostru este să facem curățenie și vom începe imediat această curățenie atât în oraș cât și în administrație”, a mai spus Marian Andronache.

Gâtlan: ”Stăm în fața sucevenilor și în fața dumenavoastră drepți și cu fruntea sus pentru că știm că suntem cinstiți, pentru că putem, că vrem și că avem viziunea necesară”

La rândul său Anca Gâtlan, actual consilier local PMP și viitor consilier local ADU, a arătat că s-a zbătut în deliberativul local pentru promovarea unor proiecte benefice comuntății arătând că ”stăm în fața sucevenilor și în fața dumenavoastră drepți și cu fruntea sus pentru că știm că suntem cinstiți, pentru că putem, că vrem și că avem viziunea necesară”. ”Performanța o putem face doar dacă ieșim din zona de opoziție și ajungem la zona de unelte necesare. Am înțeles și faptul că din opoziție nu poți schimba foarte multe. Am luptat cu foarte multe amendamente depuse unele dintre ele au rămas nebugetate, altele dintre ele au primit credit însă nu suficient pentru că a lipsit viziunea, pentru că lipsit caracterul, pentru că a lipsit energia, forța și capul. De asta spun că atât la nivel de deliberativ cât și la nivel de Executiv în conducerea Primăriei avem nevoie de oameni cu cap, de oameni cu caracter, de oameni cu viziune pentru a putea face de toate pentru suceveni și nu este o concidență sloganul pe care l-a ales Alianța Dreapta Unită. Sucevenii au nevoie să li se redea onoarea pentru că au fost nedreptățiți în toți acești ani. La masa Consiliului Local trebuie să se afle oameni car nu fac politică cu orice preț, trebuie să se afle oameni care au demonstrat că pot realiza ceva din punct de vedere profesional, oameni pe picioarele lor, oameni care sunt imposibil de compromis ori eu sunt sigură că toate aceste argumente vor fi în mintea și în sufletul sucevenilor atunci când vor alege să pună ștmapila pe buletul de vot în data de 9 iunie. Cine nu întrunește absolut toate aceste condiții nu cred că merită votul sucevenilor. Stăm în fața sucevenilor și în fața dumenavoastră drepți și cu fruntea sus pentru că știm că suntem cinstiți, pentru că putem, că vrem și că avem viziunea necesară. Așadar invitația este o invitație de a susține echipa câștigătoare în frunte cu domnul Marian Andronache pentru primar, echipa câștigătoare a ADU ca și candidați la Consiliul Local”, a declarat Anca Gâtlan.