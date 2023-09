Piața de terenuri din București a continuat să fie activă în ultimele 12 luni, din perspectiva achizițiilor realizate de dezvoltatorii de proiecte imobiliare – ansambluri rezidențiale, spații industriale și de retail, atenția acestora fiind în special pentru fostele platforme industriale aflate în interiorul orașului, ce oferă acces facil, așa cum arată datele companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Astfel, în perioada iulie 2022 – iunie 2023, au fost tranzacționate în București și în zona limitrofă, terenuri cu o suprafață de aproximativ 60 de hectare, cea mai mare cotă fiind deținută de dezvoltatorii care intenționează să construiască proiecte imobiliare cu funcționalități mixte – retail, office și rezidențial, concept care a câștigat teren în ultimii ani, și de dezvoltatorii de locuințe.

Dezvoltatorii de spații industriale și de logistică, unii dintre cei mai activi cumpărători din ultimii ani, au fost mai puțin prezenți pe piață, având în vedere că majoritatea acestora dețin un portofoliu semnificativ de terenuri pe care pot construi o suprafață consistentă de noi proiecte atât în București, cât și în principalele huburi industriale regionale, un portofoliu ce depășește 5 milioane de metri pătrați la nivel național.

În afara investitorilor ce au achiziționat terenuri pentru proiecte mixte, care includ și o componentă de birouri, în ultimele 12 luni nu a fost realizată nicio achiziție de terenuri cu o destinație strict de birouri, în principal datorită suspendării planurilor urbanistice zonale (PUZ) de sector, suspendare ce a generat imprevizibilitate în ceea ce privește dezvoltările viitoare.

Fosta platformă Titan Mar de pe Șoseaua Progresul (45.000 metri pătrați), fosta fabrică de ulei Muntenia de lângă parcul Carol (57.000 metri pătrați), terenul platformei Atlas din Pipera (28.500 metri pătrați), terenul platformei Helitube din Colentina (89.000 metri pătrați), sunt câteva din cele mai mari proprietăți tranzacționate în ultimele 12 luni.

Rețelele de retail, în principal cele germane, respectiv Kaufland sau Lidl, au continuat să cumpere terenuri, în dorința de a-și extinde portofoliile din România, acestea achiziționând tot foste platforme industriale din zone intens populate.

Cumpărătorii cu capital românesc și cei cu capital străin (belgian, german, suedez, maghiar și turcesc) și-au împărțit piața din punct de vedere al suprafeței de terenuri tranzacționate. Dintre investitorii cu capital străin, cei belgieni au fost cei mai activi, în principal prin intermediul achizițiilor efectuate de dezvoltatorul Speedwell, cu un portofoliu variat de proiecte imobiliare în România, care a cumpărat 18 hectare de teren în perioada analizată.

Alexandru Mitrache, Head of Transactions – Land & Investment, Cushman & Wakefield Echinox: ”Bucureștiul oferă în continuare oportunități interesante pentru cumpărătorii de terenuri, chiar dacă aceste loturi sunt în zone mai puțin consacrate, dar care au potențial să devină noi poli de dezvoltare imobiliară. Pe de altă parte, pentru perioada următoare estimăm o cerere moderată din cauza incertitudinilor macroeconomice globale și locale care determină mulți dezvoltatori să adopte o abordare de așteptare pe termen scurt. În acest context, credem că vânzătorii vor fi mai flexibili din punct de vedere al prețului, însă acest lucru nu va însemna neapărat că tranzacțiile se vor închide la valori semnificativ mai mici, mai ales în ceea ce privește terenurile pentru care interesul este ridicat. În ultimul an, prețurile au urmat, în general, o tendință liniară, majoritatea tranzacțiilor fiind închise într-o marjă normală de negociere, care a fost în medie cu 15% sub prețurile solicitate.”

