Acum când limba rusă devine instrumentul de comunicare în mediile de afaceri românești și străine, acest ghid îți asigură o acumulare temeinică a noțiunilor de limbă rusă, bazându-se pe experiența autorului de 30 ani în domeniul limbii ruse.

Rusia se reafirma pe zi ce trece cu repeziciune atat pe plan politic cat si economic ca o mare putere economica, prin urmare cunoasterea limbii ruse este un mare avantaj. Faptul ca stii vorbi limba rusa poate fi un factor important pentru cariera ta sau pentru mediul tau de afaceri.

Gabriel Antoniu Lavrincic s-a nascut la 10 februarie 1976, in comuna Marca, din judetul Salaj. Bunicul sau, Juca Petru, in varsta de 90 de ani, fost combatant (translator pe front) in al Doilea Razboi Mondial si prizonier in URSS, a fost cel care i-a insuflat dragostea pentru limba si cultura rusa, leganandu-i copilaria cu povesti adevarate despre Rusia, Siberia, taiga, stepa si „sufletul rusesc”.

Gabriel Lavrincic autor al Ghidului de conversatie Roman-Rus avea doar 11 ani cand s-a hotarat sa invete limba rusa, singur, fara profesor, iar la 14 ani o stapanea ca si cum ar fi fost limba sa materna.

Avand nevoie de practica, a corespondat zilnic cu tineri din Uniunea Sovietica, aceasta corespondenta aducandu-i recordul mondial la categoria „Cele mai multe scrisori primite in toata istoria omenirii”, emis de prestigioasa si arhicunoscuta Guinness World Records din Marea Britanie, insumand 22.018 scrisori primite din URSS in perioada 1986-1992.

Autodidact, inzestrat cu abilitati deosebite de relationare si calitati comunicationale incomensurabile, a promovat si promoveaza in continuare Romania pe tot spatiul ex-sovietic. Multi locuitori din Federatia Rusa si spatiul ex-sovietic au descoperit prin corespondentele si actiunile sale cultura si civilizatia romaneasca si, implicit, Romania . Datorita acestei corespondente vaste, Gabriel Lavrincic a devenit un bun „specialist” in tot ceea ce inseamna Rusia, respectiv fosta URSS, detinand un portofoliu larg de relatii si un capital enorm de simpatie aproape in tot spatiul ex-sovietic, pe care le cultiva in interesul economic si national al Romaniei. Nu intamplator rusii il numesc „romanul cu suflet rusesc”.

In prezent, Gabriel Lavrincic vorbeste 10 limbi straine, este director de comert-export, reprezinta si promoveaza industria romaneasca de mobila in Rusia si in toate republicile ex-sovietice.

Ghidul de conversatie Roman-Rus a fost publicat de Editura Minerva prima editie in 2013, respectiv a doua editie in 2014, contine 300 de pagini.