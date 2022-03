Dăm Click pe România este un proiect al asociației Ateliere Fără Frontiere prin care 4.000 de calculatoare recondiționate vor fi donate în 2022 către unitățile de învățământ care nu au echipamentele necesare de pe care elevii să poată învăța noțiune digitale de bază.

Școlile, liceele sau grădinițele care doresc să participe la proiect se pot înscrie prin formularul de aplicare disponibil pe www.educlick.ro, site-ul platformei de donații al asociației Ateliere Fără Frontiere. Înscrierea este deschisă și asociațiilor non-profit sau instituțiilor sociale care propun soluții în ceea ce privește educația digitală pentru tinerii aflați în zone marginalizate ale țării, precum și organizațiilor ce sprijină în această perioadă persoanele refugiate care vin din Ucraina ca urmare a conflictului militar din regiune.

Înscrierea are loc până pe 14 aprilie, inclusiv, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 2 mai, după ce toate proiectele înscrise vor trece printr-o etapă de jurizare. Lista finală a laureaților va fi publicată pe site-ul educlick.ro.

„Anul acesta predau la clasa a IV-a și până acum nu am avut niciodată calculatoare în școală. Calculatoarele donate de educlick au fost distribuite în clase și ajută foarte mult la realizarea activităților școlare și la accesul la impresionante surse de informare pe care elevii le pot acum explora” – Leică Cristiana, profesor pentru învățământul primar la Școala de Beton Primară, laureată Dăm Click pe România 2021, prin care școala a beneficiat de o donație de 20 de calculatoare.

Dăm Click pe România vine în sprijinul școlilor și copiilor din zone rurale sau urbane marginalizate pentru care tranziția digitală din ultimii ani a scos la suprafață un adevăr pe care datele statistice îl subliniau de mult timp: lipsa de infrastructură digitală din școlii, care inevitabil duce la copii care nu dețin abilități de bază în folosirea calculatorului.

„De 14 ani, Ateliere Fără Frontiere donează calculatoare cu gândul la viitorul copiilor care depind de infrastructura din școli pentru a porni cu o șansă mai bună în viață. Pentru sute de mii de elevi, școala reprezintă singura oportunitate de a utiliza echipamente IT pe care altfel nu și le-ar permite acasă. În 2022, vrem să donăm 4.000 de calculatoare către toate tipurile de structuri educaționale care lucrează cu astfel de elevi aflați în situații vulnerabile și să reducem astfel inechitatea educațională bazată pe situația materială din familie” – Damien Thiery, Director General Ateliere Fără Frontiere

Proiectul Dăm Click pe România se află la a treia ediție desfășurată cu sustinerea financiara a OMV Petrom și Kaufland România, cei doi parteneri strategici ai asociației Ateliere Fără Frontiere și atelierului educlick în lupta pentru digitalizarea educației.

„Ne bucurăm să fim alături de Ateliere Fară Frontiere ca partener de lungă durată al proiectului Dăm Click pe România. Susținem misiunea lor de digitalizare a educației și de promovare a economiei circulare”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România

Franck Neal Membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Divizia Gaze & Energie: “Suntem bucuroși să susținem proiectul Dăm Click pe România, pentru al 3-lea an consecutiv, și să răspundem astfel nevoii de digitalizare pentru elevii din comunitatile mici ale României. Credem în impactul pe termen mediu și lung al educației și de aceea sprijinim tânăra generație și mai cu seamă pe cei aflați în situații vulnerabile. Proiectul are și o importantă componentă de circularitate, astfel în ediția precedentă prin reciclarea calculatoarelor uzate am reușit să evităm emisia a peste 576.000 kg de CO2, echivalentul cantității de CO2 absorbită de 29.262.600 de copaci într-o singură zi. Continuăm să sprijinim dezvoltarea comunităților noastre pe termen lung.”

În cei 14 de activitate, asociația și partenerii săi au donat peste 22.000 de calculatoare către mai bine de 2.000 de școli din România, ajungând astfel la peste 500.000 de elevi și profesori beneficiari.

Despre Ateliere Fără Frontiere

Ateliere Fără Frontiere este o organizație non-profit pentru reintegrarea socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate, parte din SOS Group – International action, o rețea globală ce lucrează pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Educlick este unul dintre cele 3 întreprinderi sociale de inserție prin activitatea economică, alături de remesh și ferma bio&co, ce oferă servicii personalizate de acompaniere socială, consiliere pentru inserție, psihoterapie și acompaniere pedagogică pentru formarea de competențe persoanelor care cumulează multiple dificultăți la angajare. www.atelierefarafrontiere.ro