De când filmul din 2016 al companiei Amazon Studios – „Manchester by the Sea” a devenit primul film oferit de un serviciu de streaming care a fost nominalizat la Oscarul pentru cea mai bună imagine, concurenții au cheltuit milioane de dolari făcând campanie pentru un premiu care nu a fost la îndemână, notează click.ro.

Anul acesta poate fi diferit. „CODA” de la Apple TV+, o poveste plină de emoție, despre fiica unui cuplu de surzi, care este sfâșiat de dragostea ei pentru muzică și teama ei de a-și abandona părinții, este un candidat principal la cel mai prestigios premiu al industriei cinematografice.

Filmul CODA se va lupta cu filmul oferit de Netflix, printre cele mai apreciate producții de tip western, „The Power of the Dog”, care a fost profund apreciat de către criticii de la Directors Guild of America, Bafta și Critics Choice Awards, potrivit sursei citate.

„Ar fi grozav ca un un film de la un serviciu de streaming să câștige, cred, pentru că doar extinde peisajul cinefililor”, a spus vedeta filmului „CODA” Marlee Matlin, care a fost primul actor surd care a primit un Oscar pentru rolul principal din filmul „Children of 1986”.

Citește mai multe pe: https://click.ro/primetime/lupta-neobisnuita-a-serviciilor-de-streaming-486631.html