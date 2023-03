Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, a salutat astăzi, revenirea lui fostului manager al Spitalului Județean Vasile Rîmbu în ”prima linie a partidului. Într-o conferință de presă comună cu Vasile Rîmbu, Cușnir a vorbit despre nenumăratele capacități de ”manager și de lider ale acestuia”. Dan Ioan Cușnir a vorbit despre realizările lui Vasile Rîmbu ca manager al Spitalului Județean Suceava, spital pe care l-a condus între anii 2008 și 2020. În cadrul aceleiași conferințe de presă, Cușnir și-a anunțat și retragerea lui din funcția de președinte al Organizației Municipale a PSD, funcție pe care ar urma să o preia Vasile Rîmbu. „Încep astăzi cu un anunț care ne bucură mult și care e o etapă foarte importantă dintr-un proiect la care lucram de ani de zile. Azi ne întărim ca și organizație, ca și echipă, ca și comunitate. Anunțul este ca domnul Vasile Rîmbu a revenit în linia întâi în Organizația Municipală a PSD Suceava. Domnul Vasile Rîmbu și-a dovedit în nenumărate rânduri capacitățile de manager și de leader. În perioada în care a fost Managerul Spitalului Județean Suceava, 2008-2020 a condus o echipă de peste 1.200 angajați și a făcut-o la nivel de excelență.

A știut sa atragă fonduri indiferent de culoarea politică a conducerii naționale sau a conducerii județene. Și a știut să cheltuie eficient acele fonduri atrase”, a spus Cușnir. El a subliniat că sub conducerea lui Vasile Rîmbu, Spitalul Județean Suceava a devenit etalon la nivel național.

„Ne dorim ca și orașul Suceava să aibă un parcurs similar cu cel al Spitalului Județean. Așa cum am spus în repetate rânduri, ne dorim în Suceava reguli care să ducă la ordine și viziune care să ducă la progres. Ne dorim ca Suceava să devină oraș etalon în România. Una dintre calitățile unui lider este capacitatea de a naviga prin turbulențe. Vasile Rîmbu a demonstrat că are și aceasta calitate, are capacitatea de a naviga prin turbulențe. Cunoașteți toată nebunia prin care am trecut la alegerile din 2020 pentru Primaria Sucevei. Am aflat cu două luni înainte de alegeri că nu mai avem candidat, mi-am asumat o candidatură contracronometru, am candidat și am pierdut dar cu luptă, cu corectitudine și cu eleganță. A fost ca într-un citat de Nicolae Steinhardt: „Biruința nu este obligatorie. Obligatorie este lupta.” Astfel de lucruri nu mai trebuie să se întâmple”, a transmis Dan Ioan Cușnir. El a precizat că totuși, în acea perioadă s-au întâmplat și lucruri pozitive care au un efect acum, după trei ani. „Încă de atunci, încă din luna septembrie 2020 i-am propus domnului Vasile Rîmbu și dumnealui a acceptat, funcția de City Manager în cazul câștigării alegerilor.

Acum, continuam acel proiect. Domnul Vasile Rîmbu a revenit alături de colegii din PSD și noi îi vom acorda tot sprijinul organizației pentru ca dumnealui să își poată folosi experiența managerială și calitățile de leader pentru ca Suceava să redevină un oraș frecventabil, pentru ca să crească calitatea vieții sucevenilor și pentru ca tinerii fugiți în ultimii 20 de ani din Suceava să aibă motive să se reîntoarcă înapoi, acasă”, a precizat Cușnir.

El a dat asigurări că Vasile Rîmbu va avea tot sprijinul Organizației Municipale a PSD Suceava. În acest context, Dan Ioan Cușnir a spus că își va prezenta demisia de la conducerea organizației. „În cadrul Biroului Organizației Municipale îi voi ruga pe colegii mei să îmi accepte demisia din onoranta funcție de președinte al organizației pentru a se putea propune în Biroul Organizației Județene numirea lui Vasile Rîmbu ca președinte interimar până când se vor organiza alegerile interne din PSD. Demisia mea este în favoarea domnului Vasile Rîmbu și este condiționata de numirea dumnealui ca președinte interimar”, a afirmat Dan Ioan Cușnir. El a arătat că viziunea sa este ca Organizația Municipală Suceava a PSD să devină o organizație tot mai puternică și tot mai performantă. „Ori acest lucru nu se poate întâmpla daca nu ne deschidem către talente noi, către oameni cu o expertiză și experiență greu de egalat, niște lideri autentici, cum e domnul Vasile Rîmu”, a spus Cușnir. El a mai precizat că PSD Suceava îl va sprijini pe Vasile Rîmbu cu „toate resursele, efortul și suflul nostru”.