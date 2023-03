Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural ”Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, organizează în perioada 6 – 14 aprilie 2023, la Suceava, pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, TÂRGUL DE PAȘTI, un târg de meșteri populari. Acest eveniment are ca scop, promovarea şi valorificarea meşteşugului de încondeierea ouălor în Bucovina, precum și a altor meșteșuguri din zonă, dar și coordonarea şcolilor de încondeiere din judeţul Suceava. Meșterii invitați, vor expune și vor demonstra, în cadrul unor ateliere, arta încondeierii ouălor și a celorlalte meșteșuguri, pe care aceștia le practică.

