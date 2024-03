Recunoscut deja de către cei de acasă pentru postările sale din social media, prin intermediul în care își expune punctele de vedere referitoare la anumite subiecte și evenimente, Dan Negru vorbește acum despre prețul imens pe care trebuie să-l plătească turiștii dorinici să viziteze Castelul Peleș, comparativ cu Palatul Versailles, al regilor Franței, notează click.ro.

„Ăsta e Castelul Peleș din Sinaia și dacă vrei să-l vizitezi trebuie să plătești 150 de lei dacă ești adult și 37 de lei dacă ești copil. Dacă vrei să intri la Versailles, palatul regilor Franței de lângă Paris, trebuie să plătești mai puțin: 21 de euro, adică vreo 104 lei. E mai ieftin să vezi Versailles decât Peleș, deși despre regii Franței, despre istoria Franței învață toți copiii de pe planeta asta. Despre istoria regilor României învățăm doar noi. Și dacă tot încasezi mai mult decât la Versailles, păi măcar gardul repară-l. Uite, ăsta e gardul de pe drumul principal care duce spre Peleș”, a scris Dan Negru, pe Facebook, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

